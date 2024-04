ColumnaInvitada | Violencia y elecciones

La violencia política no solo daña a individuos; amenaza la esencia de nuestra democracia. No es preciso imaginar un futuro donde los criminales gobiernan totalmente nuestros municipios y donde los periodistas independientes, esos faros de verdad, son silenciados. Esto no es una exageración distópica; ya está sucediendo.

Un proceso electoral violento erosiona la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho. Los ciudadanos ven comprometidos sus derechos políticos y la participación en el proceso electoral se ve amenazada por el temor a la violencia.

Con su fallida estrategia de ‘abrazos, no balazos’, este gobierno ha acumulado más de 180 personas asesinadas y casi 100,000 desaparecidas hasta el momento. Resulta ingenuo esperar que, a estas alturas, asuma su responsabilidad y tome medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos los candidatos durante todo el proceso electoral.

Corresponde a la ciudadanía perder el miedo y salir a votar en libertad. Solo así podremos construir un México en el que la democracia y la paz sean una realidad para todos.

____

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.