ColumnaInvitada | La promesa de vivir sin miedo. ¿Habrá propuestas a la altura?

En este marco, las propuestas de seguridad pública consisten básicamente en consolidar la guardia nacional, alinear las visiones del Ejecutivo y la fiscalía y concretar la captura política de la corte bajo la promesa de la seguridad pública (así es, la agenda del presidente). López Obrador (desde la mañanera) y Sheinbaum (al frente de la campaña) intentarán enfriar la discusión de la oposición invisibilizando los problemas, para esto, presumirán hasta el cansancio la supuesta reducción de los homicidios dolosos y la percepción de inseguridad. Este modo de proceder invisibiliza las propuestas que parecen valiosas, por ejemplo en materia de prevención social de la violencia (Jóvenes Unen al Barrio y Reconectando con la Paz) y que valdría la pena desarrollar a lo largo de la campaña y complementar con otras partiendo del reconocimiento del problema.

En conclusión, Xóchitl Gálvez cuenta con la narrativa apropiada para promover un cambio profundo en la estrategia de seguridad y contrarrestar la crisis de violencia, pero todavía no anuncia, al menos, propuestas robustas para eso, ¿lo hará en algún momento? Claudia Sheinbaum no lo hará si la oposición no la orilla. ¿Qué hacemos nosotros? Pienso que como ciudadanos no podemos ser simples espectadores. Si permitimos a las candidatas desenvolverse en un esquema de competencia de “ganar como sea primero y gobernar como se pueda después” y no exigimos que las propuestas se desarrollen y problematicen de forma seria fuera de discursos en mítines de campaña o documentos propagandísticos no contaremos con elementos para votar más allá de la emocionalidad y después será muy complicado recuperar lo que llamamos Estado de derecho, es decir, vivir en paz en un esquema de bienestar colectivo. No lo permitamos.

____

Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario y consultor especializado en (in)seguridad pública y riesgo político en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.