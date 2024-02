ColumnaInvitada | El dominio territorial del crimen organizado no es casualidad

Voluntad y acción política

El obispo emérito Salvador Rangel afirmó con Carlos Loret de Mola que los líderes de Los Tlacos y Los Ardillos acordaron términos de paz. Hablamos de dos grupos criminales guerrerenses que llevan años disputando de forma muy violenta el control de las economías locales, principalmente en Chilpancingo, y que no obstante lograron un consenso (la Familia Michoacana vinculada con la matanza en San Miguel Totolapan hace unos días está fuera de esta ecuación).

El mensaje es claro: actores criminales cuentan con mayor voluntad y acción política que el Estado mexicano, pues muestran capacidad para escuchar a representantes de las comunidades y construir arreglos informales con efectos directos sobre la gobernabilidad de los territorios y consolidar su dominio sobre los mismos. En cambio, los gobiernos oficialistas, particularmente el ejecutivo federal, destacan por negar los grandes problemas nacionales, cerrar los canales de comunicación y polarizar a la sociedad. Es uno de los peores escenarios posibles pues la seguridad depende de la autoridad criminal.

El camino para contrarrestar el control territorial de los grupos criminales es claro, aunque no sencillo de recorrer pues implica: i) incrementar la capacidad operativa de policías y fiscalías locales, ii) impulsar la profesionalización de servidores públicos en todos los niveles y ámbitos de gobierno, y iii) abrir canales permanentes de diálogo con todas las fuerzas políticas y actores sociales para establecer mecanismos alternativos de pacificación bajo la tutela del Estado. Al día de hoy los grupos criminales no tienen ningún incentivo para detener su avance. Estamos cerca del punto de no retorno. Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez cuentan con suficiente información para evitarlo. ¿Tendrán la voluntad de hacerlo?

____

Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario y consultor especializado en (in)seguridad pública y riesgo político en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.