A 30 años del levantamiento zapatista: una revolución abortada

En concreto, el levantamiento zapatista que inició hace 30 años, aunque con apariencia de revolución, no fue tal; no hubo cambio radical en México instaurado por el EZLN; tampoco existió el apoyo a nivel nacional que buscaba el movimiento desde la primera declaración de la selva Lacandona. El gobierno en turno no fue derrocado, ni la guerra que le fue declarada le causó algún perjuicio; por el contrario, el movimiento provocó el acoso, la vigilancia y el control permanentes sobre los pueblos zapatistas.

Las conquistas zapatistas en Chiapas tampoco tuvieron réplica en otras entidades. Y resulta que las comunidades zapatistas declaradas autónomas siempre han sido objeto de hostigamiento por el gobierno. De ahí que el movimiento que arrancó con todo el ímpetu de cambiar al país sólo quedó como una intentona revolucionaria en un México que nunca ha conocido un verdadero movimiento revolucionario en el más estricto sentido de este vocablo. En verdad resulta particularmente impensable un movimiento revolucionario como lo concibieron el EZLN y otros movimientos armados del pasado. México es un país de tradición democrática, cuyas acciones y cambios de fondo siempre se verifican a través de la vigencia y el respeto de las instituciones que la Constitución y las leyes han creado para ese fin. No cabe otra posibilidad de cambio.

Nota del editor: Francisco Javier Rodríguez es presidente de la comisión de asuntos internacionales de Coparmex Metropolitano. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

