ColumnaInvitada | Máynez, ¿para qué?

Hay dos verdades que conviven sin anularse: hay quienes dentro de Movimiento Ciudadano buscan construir una auténtica tercera vía, una opción que escape de la lógica obradorismo-antiobradorismo; al mismo tiempo, han existido gestos de cortesía excedida entre el presidente López Obrador y algunos actores del partido naranja.

Máynez tiene la oportunidad de demostrar si pertenece a los primeros o a los segundos. Una campaña presidencial que no tiene posibilidad de vencer permite al menos poner en la conversación pública agendas que las candidaturas mayoritarias no impulsarán, pero que podrían hacer suyas: esa es acaso la mayor aportación que podrían hacer una candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Una reforma fiscal en serio; seguridad social que no esté ligada al trabajo; mitigación a fondo de la crisis climática; apoyo real a la ciencia, la innovación y la tecnología; un auténtico federalismo; regulación de la eutanasia… Podrían ser decenas las causas que Máynez puede enarbolar, que ni Xóchitl ni Claudia adoptarán por cálculos pragmáticos electorales.

Sólo así tiene sentido el tercero en discordia, una tercera vía. De otra forma, la sombra del esquirol terminará por imponerse al color naranja.

_______

Nota del editor: David Gómez-Álvarez es director ejecutivo de Transversal think tank y académico de la Universidad de Guadalajara. Síguelo en X como @gomezalvarezd Las opiniones publicadas en esta columna corresponde exclusivamente al autor.