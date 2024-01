En el quinto año de gobierno de la actual administración federal queda perfectamente claro que el gobierno fracasó en cumplir sus metas de seguridad: el país no se pacificó; los delincuentes no dejaron las armas por los tractores; los delitos no bajaron, según los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad o los planes sectoriales de combate a los delitos; el acceso a la justicia empeoró y las violaciones a derechos humanos crecieron a niveles sin antecedentes.

Ante tal fracaso y a tan sólo nueve meses del fin de la administración del presidente López Obrador, vale la pena preguntarnos por qué se consumó tal desastre y si el próximo sexenio nos veremos obligados a arrancar desde cero los proyectos de seguridad.