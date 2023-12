Esta discusión ha generado conversaciones de investigadores y académicos en otras partes del mundo; Carlos González Tardón, doctor en psicología y profesor del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, le dijo a ElDiario.es que “el problema de la artificialidad es que hay un cierto síndrome de Frankestein, que de manera natural nos hace reaccionar de forma incómoda ante ciertos sistemas”. Por su parte el profesor de psicología de la Universidad Complutense de Madrid considera que “quizá el hecho de que ‘no tengan sentimientos’ es lo que en gran medida puede hacernos tomar distancia y no tener la más mínima empatía”.

En este momento no podemos advertir si el uso de IA en la campaña de Xóchitl Gálvez será positivo o negativo, porque no a pesar de la información disponible, no tenemos elementos suficientes para argumentar que esta táctica sea totalmente exitosa o que esté destinada al fracaso. La evaluación final podrá hacerse cuando, a través de la investigación social, se estudie el impacto que tuvieron sus spots en los electores.

Los avances tecnológicos siempre han venido a revolucionar las campañas electorales y el efecto que tiene en su uso. Ocurrió cuando irrumpió la Televisión en Estados Unidos en la campaña de 1960 entre Kennedy y Nixon, luego la llegada de la televisión a color; posteriormente el uso estratégico del internet y el correo electrónico durante la primera campaña de Obama, la llegada y uso en masa de las redes sociales, y ahora la Inteligencia Artificial.

Por lo pronto, mientras vemos una campaña de Xóchitl Gálvez arriesgándose utilizando al máximo las herramientas de la Inteligencia Artificial, la campaña de Claudia Sheinbaum se aprecia sin alteraciones siguiendo los pasos de manual para no arriesgarse.

________

Nota del editor: José Manuel Urquijo es maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University, y consultor con experiencia en campañas políticas en México y Latinoamérica. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.