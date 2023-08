ColumnaInvitada | 'Antiestrategia': Xóchitl juega en la cancha de AMLO

Con ese objetivo, desde las mañaneras el presidente sin haber demostrado nada ha acusado a Xóchitl Gálvez de ser una empresaria corrupta y de dudosa reputación; así como de ser la candidata de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, del empresario Claudio X. González y “de otros traficantes de influencia” que buscan “regresar por sus fueros para seguir saqueando al país”. Una intención directa de asociarla con adversarios que encajan perfectamente en la resignificación de la historia que él ha construido, que ha venido contando y que le será muy útil para la contienda electoral de 2024.

A un mes de que se defina quién será el o la responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México, ergo el candidato de la oposición, la senadora Gálvez no puede subestimar que justo por el potencial de crecimiento que está demostrando, los embates del oficialismo no cesarán, sino por el contrario, ante la falta de mecanismos que tienen el INE y el TEPJF de sancionar al presidente, éste aumentará su misión de desacreditarla con una vinculación directa a lo peor del pasado.

La senadora está jugando en la cancha del presidente, con sus símbolos, con el lenguaje que AMLO ha impuesto en la opinión pública, está jugando en medio de las filias y fobias que hoy determinan quién es bueno o malo, de acuerdo con esos parámetros. Sin embargo, ¿le alcanzarán sus habilidades comunicacionales, su creatividad, su discurso e historia personal para arrebatarle a Morena los votos que necesita? Porque sola, con los votos que hoy aporta la oposición o el antiobradorismo, no logrará ganar la presidencia de la República.

Xóchitl Gálvez ha resultado una gran candidata en términos de entender los nuevos códigos no sólo culturales sino de comunicación, tecnológicos y de redes sociales. Ha resultado ser ágil para responder al presidente y colarse en la agenda de los medios. Sin embargo, el desafío para la aspirante que ya juega en la cancha del presidente es capitalizar a los votantes que en 2018 le dieron la confianza a López Obrador y que hoy se sienten decepcionados, pero que no encuentran una alternativa entre Morena y los partidos que ya tuvieron oportunidad de gobernar en el pasado. La tarea parece difícil pero no es imposible.

Nota del editor: José Manuel Urquijo es maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University, y consultor con experiencia en campañas políticas en México y Latinoamérica.