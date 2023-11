ColumnaInvitada | Ideas para un Acapulco resiliente

A lo largo del tiempo han surgido muchos concursos de ideas urbanas importantes a nivel global. La relevancia de estos concursos puede variar según la región y el enfoque temático. Algunos de los concursos de ideas urbanas más destacados a nivel global incluyen: Global Holcim Award, Smart Cities Innovation Challengee, Urban Design & Architecture Design Awards (UDADA), Reinventing Cities, The Living Cities Design Competition, C40 Reinventing Cities, Cities for our Future, entre otros.

Un concurso de ideas en urbanismo es una oportunidad para reunir propuestas creativas y visionarias que puedan mejorar el entorno urbano. Acapulco requiere sostenibilidad y la resiliencia en las propuestas para su reconversión abordando temas como la eficiencia energética, la gestión del agua, la movilidad sostenible, la adaptación al cambio climático. Es importante proponer los indicadores para medir impacto de la propuesta una vez implementada y un esquema básico para realizar el seguimiento para garantizar que se alcancen los objetivos de la propuesta.

Dicha posibilidad está propuesta a iniciativa de la AMU, la Asociación Mexicana de Urbanistas y otros organismos gremiales, como una contribución profesional tras la devastación provocada por el huracán Otis y considerando la situación prevaleciente de pobreza, degradación ambiental, inseguridad y caos urbano en Acapulco.

Nota del editor: Salvador Herrera es Urbanista. Director de Urbanística. Investigador del Programa Especial de Estudios Urbanos y Regionales (SPURS) del Massachusetts Institute of Technology (MIT), un programa no académico para profesionales en políticas urbanas en los países en desarrollo enfocado en las habilidades de planificación, formulación de políticas y resolución de problemas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.