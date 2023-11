Salir del país de origen en búsqueda de un mejor nivel de vida es un trauma en sí mismo, sobre todo cuando se realiza en condiciones tan precarias como ocurre en México. Las personas migrantes se convierten en victimas invisibles, que enfrentan a autoridades negligentes y grupos criminales por igual. Aunado a ello, los flujos migratorios también tienen grandes implicaciones para el clima de negocios.

Recientemente, México ha experimentado un flujo enorme de migrantes que pretenden llegar a tierra estadounidense. Los flujos han sido de tal magnitud que el tren apodado “La Bestia”, que las personas migrantes usaban como medio de transporte desde la frontera sur hasta el norte del país, tuvo que suspender sus operaciones debido al aumento de accidentes, pues las personas viajaban sin condiciones mínimas de seguridad.

Además, la suspensión de operaciones de “La Bestia” afectó de manera importante diversas industrias, pues transportaba insumos necesarios para algunos sectores industriales con sede en el norte del país. Aunado a ello, con el cierre de algunas aduanas, impuesto por el aumento de flujos migratorios, los transportistas se vieron obligados a ingresar a Estados Unidos por otras rutas, incrementando sus costos.

Del mismo modo, se han registrado filas de más de diez horas para ingresar a los filtros aduanales de la frontera norte, que también se han endurecido debido al aumento de los flujos migratorios. Inclusive, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y algunas cámaras empresariales de Texas calcularon pérdidas millonarias debido a las afectaciones e interrupciones al comercio bilateral.

Por si fuera poco, puesto que habrá elecciones en México y Estados Unidos el próximo año, las políticas migratorias de ambos países se podrían endurecer aún más, lo que recrudecería los costos humanos de la migración y podría ocasionar nuevas afectaciones al entorno de negocios.

En el caso de México, el tema migratorio aún no forma parte del discurso de ninguna de las futuras candidatas; no obstante, puede convertirse en un asunto delicado por las posibles violaciones a derechos humanos, pues hay que recordar que autoridades no especializadas realizan labores de policía migratoria en nuestro país, lo que aumenta la posibilidad de casos similares al trágico incendio en Ciudad Juárez. Además, la migración es un reto de seguridad pública, pues los grupos criminales han buscado distintos mecanismos para obtener réditos económicos del flujo migratorio, por medio de la extorsión, el tráfico de personas y el cobro de derecho de paso.

Por otra parte, en Estados Unidos, la migración desempeñará un papel fundamental en las campañas electorales. El Partido Republicano ha tomado el tema como una de sus principales banderas proponiendo políticas de mano dura, mientras que los demócratas han reaccionado endureciendo sus posiciones. Por lo tanto, las deportaciones podrían aumentar significativamente, lo que produciría nuevos retos sociales y económicos en México, especialmente en los estados fronterizos.