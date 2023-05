ColumnaInvitada | Una ONU para la humanidad

No todas las experiencias han sido positivas, la ONU también me ha generado frustraciones: me enoja no poder apoyar directamente a los países porque existen oficinas nacionales que asumimos que están haciendo esa tarea. Me desesperan las salas enormes llenas de discursos leídos que se convierten en diálogos sordos. Me indigna la indiferencia de algunos países frente a la tragedia, sólo porque cuidan sus agendas bilaterales y puede pesar más el dinero que los derechos humanos.

Más allá de estas dificultades, cada vez que llego a la ONU siento una enorme inspiración: estoy convencida de que podemos - y tenemos - que transformar al mundo en uno más justo, influyente, sustentable y feminista. En la ONU cada país tiene un voto, una voz y un compromiso que se plasma en la Carta de las Naciones Unidas . Es urgente hacerlo realidad, y traducir todos los acuerdos globales en soluciones para la gente que tanto lo necesita.

__________________

Nota del editor: Gabriela Cuevas ha sido diputada federal, fue presidenta de la Unión Interparlamentaria. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.