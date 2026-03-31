Colección Gelman Santander: ¿Cuáles son las obras que dejarán México y cuál es su valor histórico?

En la página oficial del recinto se destaca que Natasha Zahalka y Jacques Gelman conformaron, durante más de cinco décadas (1941-1998), una de las colecciones privadas más importantes del siglo XX. Ambos se conocieron en México y, tras contraer matrimonio, decidieron establecerse en nuestro país en un contexto internacional marcado por la Segunda Guerra Mundial.

Ambos conformaron dos colecciones: una que fue donada en 1998 al Metropolitan Museum of Art (MET) en Nueva York, tras el fallecimiento de Natasha, y la mexicana, la cual, después de itinerar por recintos internacionales, se presenta nuevamente en México tras 20 años este 2026.

Tres años antes, en 2023 se venció la vigencia de permisos temporales de exportación otorgados por el INBA, al mismo tiempo que se informó de la adquisición de algunas obras por parte de algunos miembros de la familia de empresarios de apellido Zambrano.

El 21 de enero de 2026, el Banco Santander informó que se alcanzó un acuerdo con la familia Zambrano para la gestión de la Colección Gelman a largo plazo, durante el cual la colección pasará a denominarse Colección Gelman Santander. Además de 18 obras de Frida Kahlo, cuenta con pinturas de otros grandes artistas mexicanos como Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, así como una importante selección de fotografía mexicana.

Tras inaugurarse la exposición y ante la posible salida de las obras de artistas mexicanos fuera del país, lo que a consideración de integrantes del medio artístico, resultaría perjudicial para el patrimonio cultural del país, el 23 de marzo, la Fundación Santander informó que llegó a un acuerdo con sus nuevos propietarios para administrar la colección y que es falso que la Fundación Banco Santander haya adquirido la Colección. La Colección pertenece a la Familia Zambrano y no a la Fundación.

“La Fundación estará al cargo de la preservación, estudio, cuidado y exhibición temporal de este emblemático acervo de arte mexicano en reconocidos museos alrededor del mundo, como es el caso de Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, donde actualmente se exhibe”.

“Es fundamental precisar que dicho acuerdo no implica, en ningún caso, ni la adquisición ni el traslado definitivo de la Colección fuera de México, cuya propiedad corresponde a la familia Zambrano, coleccionistas mexicanos”, informó en un comunicado.

Secretaría de Cultura desmiente venta

Tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, desmintieron la venta de las obras y aclararon que tras concluir la exposición en el Museo de Arte Moderno en la CDMX, saldrá por dos años y se prevé que regrese en 2028, tal como marca ley de aduana y el convenio marco de conservación y supervisión con e Instituto Nacional de Bellas Artes.

“Como indica la ley de monumentos, se otorga un permiso de salida temporal. No puede salir de manera definitiva. Es una colección que aunque tiene otras obras que la conforman en el conjunto histórico en que fue creada. No se va a desarticular. No todas las obras tienen esa declaratoria. No se vendió, solo sale de manera temporal”, dijo Curiel en la Mañanera del Pueblo el 30 de marzo.