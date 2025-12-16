Tabla de vacaciones 2026: Estos son los días de descanso que te corresponden según la Ley

¿Cuánto días de vacaciones me tocan en 2026?

Desde diciembre de 2022, las personas trabajadoras en México cuentan con un mínimo de 12 días de vacaciones al cumplir el año de servicio, gracias a una reforma aprobada por la LFT.

Según el artículo 76, las personas trabajadoras no podrán tener menos doce días de vacaciones pagadas y “aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año subsecuente de servicios.”

A partir del sexto año, el período aumentará en dos días cada cinco años. La siguiente tabla muestra cómo corresponde según el tiempo de trabajo:

Las personas trabajadoras tienen el derecho a disfrutar de los doce días continuos o distribuirlos en tiempo y forma que así lo requiera.

El artículo 81 de la LFT señala que las vacaciones deberán concederse a las personas trabajadoras dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios.

¿Qué pasa si soy trabajador eventual?

Las vacaciones no son exclusivas para trabajadores de planta que hayan cumplido un año. El artículo 77 señala que los trabajadores que presten servicios discontinuos y de temporada también tienen derecho a un periodo anual de vacaciones, en proporción al número de días de trabajo en el año.

Lo que sí y lo que no está permitido para las vacaciones

Las vacaciones son un periodo para que las personas disfruten, sin tener que atender asuntos de trabajo, y no pueden compensarse con alguna remuneración alguna, ni cambiarse por algún otro motivo distinto.

Además, estos días de descanso deben ser remunerados con el salario ordinario.

Artículo 79.- Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Ley Federal del Trabajo

Por otra parte, si la relación laboral termina antes de cumplir el año, la persona trabajadora tendrá derecho a una remuneración proporcional al tiempo de su tiempo laborado.

Los patrones tienen la obligación de entregar de manera anual a las personas trabajadoras una constancia donde indique su antigüedad y de acuerdo con ella el período de vacaciones correspondiente.

Durante el periodo de vacaciones el patrón deberá de cubrir el salario ordinario percibido por las personas trabajadoras.

¿Y la prima vacacional?

Además, las personas trabajadoras tienen derecho a recibir una prestación adicional llamada prima vacacional, la cual consiste en 25% del monto percibido por el periodo de vacaciones como mínimo.

Es decir, del total del salario recibido de los días de descanso, a eso se le debe obtener el 25% para entregar de manera adicional.

Profeted te ayuda si no cumplen tus derechos

La Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet) es una institución nacional que brinda servicios de asesoría y orientación sobre los derechos laborales y seguridad social. En caso de que tu lugar de trabajo no quiera respetar tus vacaciones, Profedet puede brindar representación gratuita para realizar un proceso de conciliación.

Se puede acudir directamente a alguna de sus oficinas disponibles en la república , así como llamar a los siguientes números del Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL):

800 717 2942

800 911 7877

O a Atención Ciudadana 079, la línea del Gobierno de México.