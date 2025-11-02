Jóvenes creadores mexicanos se abren paso en literatura de terror y guión cinematográfico

Flavio Antonio Rojas Silverio y Cristopher Yael Esquivel Muñoz son parte de una nueva ola de creadores mexicanos que buscan elevar la calidad y redefinir los géneros narrativos, el primero desde los cuentos de terror y el segundo, desde los guiones cinematográficos, en medio de una industria cultural que pocas veces voltean a ver a creadores emergentes.

Antonio Rojas Silverio actualmente cursa la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la FES Cuautitlán de la UNAM, encontró su vocación en el género del terror a través de la imaginación y la creación de mundos. Su gran referente es la escritora Mariana Enríquez, a quien admira por la cercanía que tiene con los temas sociales.

“El verme” obtuvo mención honorífica en el XVII Concurso Nacional de Narrativa 2025, Elena Poniatowska, en la categoría de cuento, lo que representó para Rojas Silverio una sorpresa.

“Es un texto que se inspiró en la localidad en la que vivo, que es Ecatepec; los textos que he trabajado y que he hecho este en la compañía en el taller de corrección literaria en Faro Indios Verdes me ayudó mucho y sí esperaba obtenerlo si no en este, en otro certamen”, afirmó en entrevista con Expansión.

Rojas Silverio considera que la narrativa especulativa (incluyendo terror y ciencia ficción) emerge de nuevo en el país como una necesidad de representar nuestro entorno y la situación social a través de los espacios urbanos o sucesos sociales que ocurren.

En el ámbito cinematográfico, Cristopher Yael Esquivel Muñoz, egresado de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de estudios en Producción Audiovisual, encontró su predilección en la comedia. Aunque le gusta abordar diversos temas, se siente influenciado por referentes como Quentin Tarantino, Charlie Kaufmany Woody Allen, quienes manejan capas de género y distintos tipos de comedia, ya sea negra, irreverente, filosófica o slapstick.