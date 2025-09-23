Estas son las actividades de la Noche de Museos de septiembre 2025, habrá cata de mezcal y conciertos

Actividades en la Noche de Museos septiembre 2025

Recorrido guiado en el Colegio de San Ildefonso a las 20:00 horas. La actividad es sin costo con el acceso del boleto al recinto que es de 25 pesos. El tema previsto para este miércoles 24 de septiembre es “El nacimiento de la Universidad Nacional en la Preparatoria de San Ildefonso”. No se tiene que hacer registro previo y la dirección es: Justo Sierra número 16, cerca del Metro Zócalo.

El Museo de la Mujer ubicado en la calle Bolivia número 17 del Centro Histórico, albergará un recital musical a cargo de integrantes de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria. La cita es a las 18:00 horas y la entrada general es de 20 pesos, y 10 pesos a estudiantes, profesores y personas con credencial del Inapam.

En el marco del 56 aniversario del Metro, se tendrán visitas guiadas en el Museo ubicado en la estación Mixcoac de la Línea 12, con grupos de 20 personas cada una. Se contempla una aforo de 150 personas en la actividad que comienza a las 18:00 horas y que no tiene registro previo.

En la calle de Córdoba 69, colonia Roma Norte se llevará a cabo una charla a las 19:00 horas a cargo de Santiago Ruy Sánchez, titulada “Los agaves en la labor editorial”. A las 20.00 horas se tiene prevista la cata de mezcal a cargo de Juan Díaz. El cupo es para 60 personas y el costo es de 250 pesos por persona.

Museo Casa Carranza

Esta #NocheDeMuseos en el Museo Casa de Carranza pic.twitter.com/ExWO0e7W8d — Noche de Museos CDMX (@nochedemuseos) September 22, 2025

En la Fonoteca Nacional ubicada en la calle Francisco Sosa número 383 del Barrio de Santa Catarina en Coyoacán, Daniel Aspuru y Jaime del Adarve sostendrán un diálogo musical que podrán disfrutar 80 personas a las 19:00 horas. La entrada es gratuita.

En el Museo Tezozomoc ubicado en avenida Zempoaltecas s/n, esquina Av. Manuel Salazar, Hacienda del Rosario, alcaldía Azcapotzalco, se tienen previstas actividades de las 17:00 a 19:00 horas con entrada libre.

17:00 horas. Visita de recorrido libre por el Museo.

17:30 horas. Proyección Terremotos México 1985 y 2017. Cupo limitado a 80 asistentes.