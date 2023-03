Muere Rebecca Jones, famosa actriz mexicana

Complicaciones de salud

Se le diagnosticó cáncer de ovario por lo que su salud fue mermando y a pesar de que pasó por diversas quimioterapias, siempre compartía con su público que iba saliendo adelante.

“Un 29 de enero la vida me sacudió como nunca imaginé: fui diagnosticada con un cáncer de ovario etapa 3. Me enfrenté a 8 quimioterapias y logré vencerlo desde la cuarta sesión. En septiembre de 2018 libre la batalla, la muerte me acercó a la vida. Aprendí que es un milagro regido por dos reglas: Nunca te des por vencido y siempre acuérdate de la regla uno”, compartía.

Reaparición en redes sociales

Rebeca Jones reapareció en sus redes sociales el 7 de marzo después de también haber anunciado su retiro temporal de la actuación.

“Que lindo saber que tanta gente me quiere!!! y que manera tan linda de demostrármelo. Como no pude asistir a la premier de NADA QUE VER, Jacobo Nazar @jaynazar y @videocine me organizaron mi propia premiere privada con palomitas y todo”, comentó.

Debido algunos comentarios que se generaron entre los usuarios de redes sociales respecto a que lucía más delgada, la actriz aceptó que se debía a los problemas de salud que vivió a finales del 2022.

“(Créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios SIEMPRE está conmigo, no. Tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir ( al menos yo pienso que así debería ser). Lo que si estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas”, colocó.