"Cuando me vi en la cárcel me sentí totalmente sola. ¿Cómo se lo voy a decir a mi familia? Ya la había defraudado, había regresado con él. Mi familia supo que me enterró un cuchillo. Todo me daba miedo porque yo estaba sola. No tenía amigas ni amigos ni nada. Básicamente yo había defraudado a todo el mundo".

Es el fragmento de la historia de Angélica, de 44 años, quien desde niña vivió la violencia por parte de sus madre y hermanos, que fue golpeada cruelmente hasta el cansancio y humillada en numerosas ocasiones; una mujer que tuvo que huir que casa muy joven debido a la violencia que vivía en su hogar, pero que vivió también en sus relaciones, un infierno tan grande que cuando fue detenida sintió la cárcel como su salvación.

La historia se repite una y otra vez: mujeres, privadas de la libertad, que desde niñas han pasado por todo tipo de carencias —económicas, de afecto, atención, amor…—, víctimas de la violencia, el machismo y también hoy en día, en el olvido del movimiento feminista.