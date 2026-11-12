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México

Trump amenaza a México con duplicar los aranceles si no frena las caravanas migrantes

Una caravana de aproximadamente 1,500 migrantes avanza desde Tapachula, Chiapas, mientras el presidente estadounidense exige a México frenar su recorrido.
jue 12 noviembre 2026 08:16 AM
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de subir al Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 22 de octubre de 2026. Al fondo una bandera del país de las barras y las estrellas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de subir al Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 22 de octubre de 2026. (Alex Weoblewki/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con duplicar los aranceles a México si el gobierno de Claudia Sheinbaum no frena el avance de las caravanas migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense.

El mandatario lanzó la advertencia este jueves a través de sus redes sociales, donde aseguró que las nuevas movilizaciones comenzaron a organizarse desde México tras los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

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Trump exigió al gobierno mexicano detener de inmediato el paso de las personas y advirtió que, de no hacerlo, elevará al doble los aranceles contra el país.

La amenaza ocurre mientras una caravana de alrededor de mil 500 migrantes avanza desde Tapachula, Chiapas, rumbo al norte, según estimaciones de una fuente del gobierno estatal.

El grupo, integrado principalmente por personas centroamericanas, comenzó su recorrido el martes 10 de noviembre. Sus integrantes buscan llegar a la Ciudad de México para solicitar apoyo de las autoridades federales y encontrar alternativas para continuar su camino.

En su publicación, Trump también señaló que la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron informados sobre la movilización. Además, advirtió que no habrá indulgencia para quienes intenten ingresar a Estados Unidos.

El presidente estadounidense no precisó qué productos mexicanos serían objeto del eventual incremento ni cuándo aplicaría la nueva tasa. Hasta ahora, el anuncio constituye una amenaza y no la confirmación de que los aranceles hayan sido duplicados.

Tapachula, en la frontera con Guatemala, concentra desde hace años a personas que buscan llegar a Estados Unidos. Las restricciones migratorias y las deportaciones dejan a miles de ellas varadas en esa región, donde enfrentan dificultades para conseguir empleo, atención médica y educación para sus hijos.

Trump admite que se excedió con su política migratoria

Esta medida se da luego de que el pasado 8 de noviembre el presidente de Estados Unidos reconoció que las medidas implementadas por su gobierno para deportar a migrantes pudieron ser excesivas.

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“Pienso que fue demasiado dura”, respondió al ser cuestionado sobre su política migratoria durante una entrevista en el programa 60 minutos de la cadena de televisión CBS, la cual fue difundida este domingo 8 de noviembre.

La declaración contrasta con el discurso que el mandatario mantuvo en contra de la migración irregular y se produce días después de la derrota electoral del Partido Republicano en los comicios intermedios.

El pasado martes, los republicanos sufrieron un revés frente a los demócratas, quienes obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

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