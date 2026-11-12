Trump amenaza a México con duplicar los aranceles si no frena las caravanas migrantes

Trump exigió al gobierno mexicano detener de inmediato el paso de las personas y advirtió que, de no hacerlo, elevará al doble los aranceles contra el país.

La amenaza ocurre mientras una caravana de alrededor de mil 500 migrantes avanza desde Tapachula, Chiapas, rumbo al norte, según estimaciones de una fuente del gobierno estatal.

El grupo, integrado principalmente por personas centroamericanas, comenzó su recorrido el martes 10 de noviembre. Sus integrantes buscan llegar a la Ciudad de México para solicitar apoyo de las autoridades federales y encontrar alternativas para continuar su camino.

En su publicación, Trump también señaló que la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron informados sobre la movilización. Además, advirtió que no habrá indulgencia para quienes intenten ingresar a Estados Unidos.

El presidente estadounidense no precisó qué productos mexicanos serían objeto del eventual incremento ni cuándo aplicaría la nueva tasa. Hasta ahora, el anuncio constituye una amenaza y no la confirmación de que los aranceles hayan sido duplicados.

Here we go again! With the perceived loss by the Republicans in the Midterms - I WAS NOT ON THE BALLOT- the INVASION of our Country is taking place again. Huge CARAVANS are forming and beginning their illegal march through Mexico. Many of the people in these Caravans are those that various countries don’t want - “Send them to America,” they say - But they will not be accepted! MEXICO MUST STOP THEM, NOW, and if they do not do so, the Tariffs on Mexico will be IMMEDIATELY DOUBLED. MEXICO, THE GOVERNOR OF TEXAS, THE VERY LIBERAL NEW GOVERNOR OF TEXAS, OUR GREAT BORDER PATROL, & ICE, HAVE BEEN SO INFORMED. There will be no leniency! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 12 2026, 7:04 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌‌​‌‍​‌‌‍‍‍‌‍​‍‌‍‌‍‌‌​‌‌‌‍‍‍‌‍​‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 12, 2026

Tapachula, en la frontera con Guatemala, concentra desde hace años a personas que buscan llegar a Estados Unidos. Las restricciones migratorias y las deportaciones dejan a miles de ellas varadas en esa región, donde enfrentan dificultades para conseguir empleo, atención médica y educación para sus hijos.

Trump admite que se excedió con su política migratoria

Esta medida se da luego de que el pasado 8 de noviembre el presidente de Estados Unidos reconoció que las medidas implementadas por su gobierno para deportar a migrantes pudieron ser excesivas.