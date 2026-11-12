Una se ubica en Arriaga, Chiapas y estaba conformada por entre 500 y 600 personas, estimó Sheinbaum. Sin embargo, aseguró que ya disminuyó la participación y solo quedan 100 migrantes activos. La segunda caravana viene de Honduras.

Para desactivar estas caravanas migrantes, las autoridades mexicanas buscarán que las personas regresen a sus países de origen.

"¿Cómo hacemos esto? Informamos a la gente que va a la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos; que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, no lo van a poder lograr, porque no hay esa posibilidad", aseguró.

"Entonces, buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o, si alguien se quiere quedar en México, bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer", explicó.



Esta mañana, Donald Trump amenazó con que, si México no detiene las caravanas migrantes, él subirá los aranceles al país y ordenará la actuación sin clemencia de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés).

"Se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México”, publicó en su red social Truth y amagó: "México debe detenerlos ahora y, si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente".