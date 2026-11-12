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Sheinbaum responde a la amenaza de Trump sobre aranceles y revela qué harán con las caravanas migrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump tras su amenaza de duplicar los aranceles a México por el avance de nuevas caravanas migrantes.
jue 12 noviembre 2026 09:57 AM
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Personas caminan como parte de una caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, el 10 de noviembre de 2026.
Personas caminan como parte de una caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, el 10 de noviembre de 2026. (José Torres/AFP)

Ante las amenazas de Donald Trump de subir los aranceles en 50% si México no detiene el avance de dos caravanas migrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que estas movilizaciones no llegarán a la frontera con Estados Unidos.

"Desde que llegó el presidente Trump al gobierno, no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte", respondió Sheinbaum este jueves en su conferencia de prensa matutina.

Actualmente se organizan dos nuevas caravanas migrantes en el sur de México y en Centroamérica.

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Una se ubica en Arriaga, Chiapas y estaba conformada por entre 500 y 600 personas, estimó Sheinbaum. Sin embargo, aseguró que ya disminuyó la participación y solo quedan 100 migrantes activos. La segunda caravana viene de Honduras.

Para desactivar estas caravanas migrantes, las autoridades mexicanas buscarán que las personas regresen a sus países de origen.

"¿Cómo hacemos esto? Informamos a la gente que va a la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos; que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, no lo van a poder lograr, porque no hay esa posibilidad", aseguró.

"Entonces, buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o, si alguien se quiere quedar en México, bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer", explicó.

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Esta mañana, Donald Trump amenazó con que, si México no detiene las caravanas migrantes, él subirá los aranceles al país y ordenará la actuación sin clemencia de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés).

"Se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México”, publicó en su red social Truth y amagó: "México debe detenerlos ahora y, si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente".

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migrantes Migración Muro de Donald Trump

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