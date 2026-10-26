El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó en la segunda vuelta electoral a Flávio Bolsonaro, con lo que obtuvo un cuarto mandato al frente de ese país, que cuenta con 214.2 millones de habitantes.

El triunfo de Lula es histórico, pues se convirtió en el primer candidato que, tras quedar en segundo lugar en la primera vuelta, logra ganar la elección en la segunda.

El domingo, la presidenta mexicana ya había celebrado la victoria de Lula a través de sus redes sociales. "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026







Sheinbaum consideró que el resultado electoral demuestra la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía y atender sus demandas.

"Lo que muestra es que, cuando el pueblo decide movilizarse, defender sus derechos, triunfa siempre. Y eso es una lección para Brasil, para México y para el mundo entero", apuntó.

La mandataria también advirtió sobre presuntos intentos de intervención desde Estados Unidos en el proceso electoral brasileño, a través de plataformas digitales.

"En plena jornada electoral denunciaron que una de las plataformas, Meta, estaba dando beneficio a Bolsonaro frente a Lula", comentó.

En el caso de México, Sheinbaum sostuvo que es fundamental defender la autodeterminación de los pueblos, para garantizar que sean los propios ciudadanos quienes elijan a sus autoridades sin injerencias externas.

"La mejor manera de defender es cumplirle al pueblo y que el pueblo se organice y se movilice siempre y que defienda sus derechos por encima de cualquier injerencia extranjera y por encima de esta derecha internacional que utiliza todo lo que esté a su alcance para actuar contra el pueblo", dijo.