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Sheinbaum celebra el triunfo de Lula en Brasil: “Es una bocanada de aire fresco para América Latina”

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su felicidad por el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.
lun 26 octubre 2026 09:20 AM
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Lula da Silva y la presidenta Claudia Sheinbaum se saludan.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que llamará a Lula da Silva este lunes a las 12:00 horas para felicitarle. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y afirmó que su victoria representa una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe.

"Estamos muy contentos por el triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe", dijo este lunes durante su conferencia matutina.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó en la segunda vuelta electoral a Flávio Bolsonaro, con lo que obtuvo un cuarto mandato al frente de ese país, que cuenta con 214.2 millones de habitantes.

El triunfo de Lula es histórico, pues se convirtió en el primer candidato que, tras quedar en segundo lugar en la primera vuelta, logra ganar la elección en la segunda.

El domingo, la presidenta mexicana ya había celebrado la victoria de Lula a través de sus redes sociales. "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió.


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Sheinbaum consideró que el resultado electoral demuestra la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía y atender sus demandas.

"Lo que muestra es que, cuando el pueblo decide movilizarse, defender sus derechos, triunfa siempre. Y eso es una lección para Brasil, para México y para el mundo entero", apuntó.

La mandataria también advirtió sobre presuntos intentos de intervención desde Estados Unidos en el proceso electoral brasileño, a través de plataformas digitales.

"En plena jornada electoral denunciaron que una de las plataformas, Meta, estaba dando beneficio a Bolsonaro frente a Lula", comentó.

En el caso de México, Sheinbaum sostuvo que es fundamental defender la autodeterminación de los pueblos, para garantizar que sean los propios ciudadanos quienes elijan a sus autoridades sin injerencias externas.

"La mejor manera de defender es cumplirle al pueblo y que el pueblo se organice y se movilice siempre y que defienda sus derechos por encima de cualquier injerencia extranjera y por encima de esta derecha internacional que utiliza todo lo que esté a su alcance para actuar contra el pueblo", dijo.

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La presidenta mexicana también reconoció el trabajo político de Lula da Silva para revertir el resultado de la primera vuelta y conseguir la victoria electoral.

Asimismo, destacó la importancia de que el país más poblado de América Latina y el Caribe haya respaldado en las urnas a un candidato de izquierda.

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"Hizo un gran trabajo el presidente Lula de revertir el resultado de la primera vuelta y tuvo que ver también con que el pueblo de Brasil, incluso las y los jóvenes, dijeran, no queremos regresar al pasado y hay que seguir avanzando con un gobierno popular", comentó.

Sheinbaum informó este lunes que a las 12:00 horas sostendrá una llamada telefónica con Lula da Silva para felicitarlo por su cuarto mandato, que iniciará el 5 de enero de 2027.

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