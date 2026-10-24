“La autoridad moral viene de la honestidad”, dice Sheinbaum en Michoacán

“La autoridad moral viene de la honestidad. No queremos corrupción en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, afirmó durante un acto de entrega de créditos de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para mujeres, realizado en Apatzingán, Michoacán.

La mandataria también defendió los principios de su movimiento político y señaló que la honestidad es fundamental para mantener la confianza entre el gobierno y la ciudadanía.

“La mejor defensa de nuestra soberanía viene de ahí. La mejor defensa de nuestros principios viene de ahí”, sostuvo ante las asistentes al evento.

Aunque la presidenta lanzo esta declaración, en medio de la polémica sobre que la ASF investiga posibles irregularidades en contrataciones del INE y posibles conflictos de interés, Sheinbaum no hizo referencias directas a la consejera presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei , ni al expediente de auditoría durante el discurso.

Incluso la presidenta fue cuestionada sobre addei a su llegada al evento en Apatzingán, pero evitó responder y señaló: “Después hablaremos de eso”.

Sin embargo, durante su discurso, Sheinbaum retomó los principios políticos de su movimiento y afirmó que el gobierno debe priorizar a la población con menos recursos, evitar los privilegios y mantener cercanía con el pueblo.