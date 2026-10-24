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“La autoridad moral viene de la honestidad”, dice Sheinbaum en Michoacán

La presidenta afirmó que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre y llamó a combatir la corrupción, aunque evitó responder preguntas sobre la investigación de la ASF al INE.
sáb 24 octubre 2026 03:49 PM
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Claudia Sheinbaum durante un evento público en Apatzingán, Michoacán, donde habló sobre honestidad, corrupción y los principios de la Cuarta Transformación.
La presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto en Apatzingán, Michoacán, donde defendió la honestidad como principio de la Cuarta Transformación. (Foto: Facebook/ Alfredo Bedolla)

En medio de la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral ( INE ), la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado que la honestidad es la base de la autoridad moral de los gobiernos y sostuvo que no puede haber corrupción en la Cuarta Transformación.

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“La autoridad moral viene de la honestidad. No queremos corrupción en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, afirmó durante un acto de entrega de créditos de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para mujeres, realizado en Apatzingán, Michoacán.

La mandataria también defendió los principios de su movimiento político y señaló que la honestidad es fundamental para mantener la confianza entre el gobierno y la ciudadanía.

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“La mejor defensa de nuestra soberanía viene de ahí. La mejor defensa de nuestros principios viene de ahí”, sostuvo ante las asistentes al evento.

Aunque la presidenta lanzo esta declaración, en medio de la polémica sobre que la ASF investiga posibles irregularidades en contrataciones del INE y posibles conflictos de interés, Sheinbaum no hizo referencias directas a la consejera presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei , ni al expediente de auditoría durante el discurso.

Incluso la presidenta fue cuestionada sobre addei a su llegada al evento en Apatzingán, pero evitó responder y señaló: “Después hablaremos de eso”.

Sin embargo, durante su discurso, Sheinbaum retomó los principios políticos de su movimiento y afirmó que el gobierno debe priorizar a la población con menos recursos, evitar los privilegios y mantener cercanía con el pueblo.

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“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, expresó al enumerar los principios que, dijo, deben guiar a su administración.

La presidenta también resaltó que los recursos públicos recaudados mediante impuestos deben regresar a la población a través de obras y programas sociales.

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La investigación de la ASF abarca presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, tanto en el INE a nivel nacional como en organismos públicos locales electorales involucrados.

En respuesta, Taddei aseguró la noche de ese viernes que la presidencia del Instituto se ha conducido con probidad y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades fiscalizadoras. También informó que se realizaron relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa.

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Claudia Sheinbaum INE Guadalupe Taddei Zavala

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