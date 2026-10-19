"Es un trabajo permanente, de tal manera que no quede impunidad en que un grupo delictivo ponga una plataforma para cooptar , aún de manera 'voluntaria', porque es con engaños", expuso.

Además, señaló que la Secretaría de Gobernación cuenta con un sistema de alertamiento que se activa cuando se recibe una denuncia por desaparición, con el propósito de iniciar de inmediato las labores de búsqueda.

"En el momento que se denuncie, por parte de un familiar que llega a la fiscalía o alguna autoridad, alguna desaparición, de inmediato se generen todas las alertas para poder encontrar a las personas", dijo.

De acuerdo con Sheinbaum, este mecanismo permitió localizar, en las 24 horas posteriores al reporte, al menos a la mitad de las personas cuya desaparición es denunciada.





Entre los pendientes de su administración, agregó, está el fortalecimiento del sistema de identidad para garantizar que las personas que viajan en autobús puedan ser identificadas, una medida que actualmente no se aplica de manera generalizada.

"Para que sirva para este sistema de alertamiento y algunos otros esquemas de alertamiento que nos permitan actuar de inmediato y no tiempo después que ya puede ser más complicado", explicó la presidenta.

La mandataria también informó que, durante su gobierno, fueron localizadas 16,000 personas que contaban con un reporte de desaparición.

"Se está trabajando mucho y sobre todo también el alertamiento a las familias de que estén pendientes de sus hijos, de que no vayan a caer a través de la plataforma en un esquema de reclutamiento engañoso", indicó.