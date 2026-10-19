Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Reclutamiento de jóvenes por redes sociales: identifican 1,800 páginas y detienen a tres presuntos responsables

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que de ellas, 800 páginas ya fueron inhabilitadas y las otras están en proceso de serlo.
lun 19 octubre 2026 11:52 AM
Añadir Expansión Política en Google
Patrullajes de civiles armados presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el área de ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia mantiene una vigilancia permanente de páginas y plataformas de redes sociales, como TikTok. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las autoridades identificaron 1,800 páginas de internet presuntamente utilizadas por organizaciones criminales para reclutar jóvenes . De ese total, 800 ya fueron inhabilitadas, mientras que las 1,000 restantes están en proceso de eliminación.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que el área de ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia mantiene una vigilancia permanente de páginas y plataformas de redes sociales, como TikTok, para detectar espacios utilizados con fines de reclutamiento delictivo.

Publicidad

"Es un trabajo permanente, de tal manera que no quede impunidad en que un grupo delictivo ponga una plataforma para cooptar , aún de manera 'voluntaria', porque es con engaños", expuso.

Además, señaló que la Secretaría de Gobernación cuenta con un sistema de alertamiento que se activa cuando se recibe una denuncia por desaparición, con el propósito de iniciar de inmediato las labores de búsqueda.

"En el momento que se denuncie, por parte de un familiar que llega a la fiscalía o alguna autoridad, alguna desaparición, de inmediato se generen todas las alertas para poder encontrar a las personas", dijo.

De acuerdo con Sheinbaum, este mecanismo permitió localizar, en las 24 horas posteriores al reporte, al menos a la mitad de las personas cuya desaparición es denunciada.

Conoce más:

sheinbaum-desaparecidos
presidencia

Siempre vamos a estar con las víctimas, dice Sheinbaum sobre desaparecidos


Entre los pendientes de su administración, agregó, está el fortalecimiento del sistema de identidad para garantizar que las personas que viajan en autobús puedan ser identificadas, una medida que actualmente no se aplica de manera generalizada.

"Para que sirva para este sistema de alertamiento y algunos otros esquemas de alertamiento que nos permitan actuar de inmediato y no tiempo después que ya puede ser más complicado", explicó la presidenta.

La mandataria también informó que, durante su gobierno, fueron localizadas 16,000 personas que contaban con un reporte de desaparición.

"Se está trabajando mucho y sobre todo también el alertamiento a las familias de que estén pendientes de sus hijos, de que no vayan a caer a través de la plataforma en un esquema de reclutamiento engañoso", indicó.

Publicidad

Sheinbaum detalló que en el sistema de alertamiento participan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud.

El objetivo, explicó, es fortalecer la coordinación entre las 32 entidades del país para dar seguimiento a los posibles desplazamientos de personas reportadas como desaparecidas y facilitar su localización, incluso cuando se trasladan a otro estado.

"De tal manera que si un joven salió de Ciudad de México y fue a Jalisco, en Jalisco se le pueda encontrar", anotó.

Como parte de las acciones en contra del reclutamiento de jóvenes, a través de redes sociales, la presidenta anunció que durante el fin de semana fueron detenidos tres presuntos responsables.

"Este fin de semana se detuvieron a tres responsables o presuntos responsables por reclutamiento en redes", dijo.

Te puede interesar:

En la imagen, un menor camina armado en un pueblo mexicano.
voces

Reclutamiento forzado: el delito que México se niega a nombrar

Asimismo, señaló que su gobierno mantiene comunicación con las plataformas digitales para solicitar el retiro de publicaciones vinculadas con el reclutamiento forzado cuando sea necesario.

En septiembre pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, informó que, desde el inicio del gobierno, se inhabilitaron más de 1,700 perfiles utilizados para difundir falsas ofertas de trabajo dirigidas a jóvenes, con el propósito de engañarlos y captarlos para realizar actividades, en muchos casos, ilícitas.

"Se han bajado más de 12,500 mensajes también gracias a este esfuerzo coordinado de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Guardia Nacional", indicó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Desaparecidos conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad