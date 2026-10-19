Sheinbaum detalló que en el sistema de alertamiento participan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud.
El objetivo, explicó, es fortalecer la coordinación entre las 32 entidades del país para dar seguimiento a los posibles desplazamientos de personas reportadas como desaparecidas y facilitar su localización, incluso cuando se trasladan a otro estado.
"De tal manera que si un joven salió de Ciudad de México y fue a Jalisco, en Jalisco se le pueda encontrar", anotó.
Como parte de las acciones en contra del reclutamiento de jóvenes, a través de redes sociales, la presidenta anunció que durante el fin de semana fueron detenidos tres presuntos responsables.
"Este fin de semana se detuvieron a tres responsables o presuntos responsables por reclutamiento en redes", dijo.
Asimismo, señaló que su gobierno mantiene comunicación con las plataformas digitales para solicitar el retiro de publicaciones vinculadas con el reclutamiento forzado cuando sea necesario.
En septiembre pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, informó que, desde el inicio del gobierno, se inhabilitaron más de 1,700 perfiles utilizados para difundir falsas ofertas de trabajo dirigidas a jóvenes, con el propósito de engañarlos y captarlos para realizar actividades, en muchos casos, ilícitas.
"Se han bajado más de 12,500 mensajes también gracias a este esfuerzo coordinado de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Guardia Nacional", indicó.