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“Kamoni”, el líder del Cártel de Tepalcatepec por quien EU ofrecía 3 mdd, es detenido en Michoacán

Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, es requerido por el gobierno de Estados Unidos, quien lo señala de ser supervisor de sicarios de la organización terrorista Cárteles Unidos.
jue 24 septiembre 2026 08:47 AM
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Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, junto a un grupo de elementos de seguridad después de su detención
"Kamoni" es señalado de producción y distribución de drogas sintéticas y por extorsiones a empresarios del sector citrícola. (Foto: SSP.)

Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, identificado como jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec”, fue detenido este miércoles en Michoacán.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que el presunto generador de violencia, detenido en un operativo realizado con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional e Interpol, era buscado por el gobierno de Estados Unidos.

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“Cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Por información que permitiera su captura se ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares”, detalló.

El jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec” es señalado de producción y distribución de drogas sintéticas y por extorsiones a empresarios del sector citrícola.

El “Cártel de Tepalcatepec” es una de las agrupaciones generadoras de violencia en Michoacán, tiene operación en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista.

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De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, “Kamoni”, es un colaborador cercano a Juan José N (a) "Abuelo", jefe del grupo delictivo “Cártel de Tepalcatepec”, quien fue uno de los primeros dirigentes de las autodefensas que surgieron en 2013 para combatir a Los Caballeros Templarios en Michoacán.

El Cártel de Tepalcatepec forma parte de una coalición más amplia conocida como Cárteles Unidos, a la que el gobierno de Estados Unidos designó como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

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En agosto de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Cárteles Unidos, en las que se incluyó acusaciones formales contra algunos de sus integrantes.

A Edgar Valeriano “N”,alias “El Kamoni”, lo identificó como el supervisor de los sicarios de Carteles Unidos.

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Michoacán se ubica como la estado número 11 por el número de homicidios dolosos. En lo que va de 2026 en esa entidad han ocurrido 5% de las muertes violentas.

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“Kamoni” fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de México.

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