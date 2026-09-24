“Kamoni”, el líder del Cártel de Tepalcatepec por quien EU ofrecía 3 mdd, es detenido en Michoacán

“Cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Por información que permitiera su captura se ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares”, detalló.

El jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec” es señalado de producción y distribución de drogas sintéticas y por extorsiones a empresarios del sector citrícola.

El “Cártel de Tepalcatepec” es una de las agrupaciones generadoras de violencia en Michoacán, tiene operación en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, “Kamoni”, es un colaborador cercano a Juan José N (a) "Abuelo", jefe del grupo delictivo “Cártel de Tepalcatepec”, quien fue uno de los primeros dirigentes de las autodefensas que surgieron en 2013 para combatir a Los Caballeros Templarios en Michoacán.

El Cártel de Tepalcatepec forma parte de una coalición más amplia conocida como Cárteles Unidos, a la que el gobierno de Estados Unidos designó como Organización Terrorista Extranjera (FTO).



En agosto de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Cárteles Unidos, en las que se incluyó acusaciones formales contra algunos de sus integrantes.

A Edgar Valeriano “N”,alias “El Kamoni”, lo identificó como el supervisor de los sicarios de Carteles Unidos.

