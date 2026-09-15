En medio de las tensiones con el Gobierno de Donald Trump por las investigaciones y la cancelación de visas contra políticos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró al México independiente, libre y soberano durante su segundo Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México.
“¡Viva México libre, independiente y soberano!”, grita Sheinbaum
¿Qué gritó Sheinbaum en el Zócalo de CDMX en 2026?
Desde el balcón de Palacio Nacional, la mandataria encabezó este 15 de septiembre la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.
Después de recordar a figuras como Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez-Girón, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra, Guadalupe Victoria y Antonia Nava, Sheinbaum lanzó una serie de arengas dedicadas a los principios que, dijo, forman parte de la identidad nacional.
“¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!”, exclamó. También incluyó en su arenga a los pueblos indígenas y afromexicanos, así como a los migrantes mexicanos: “¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!”.
El mensaje continuó con llamados a la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia, antes de concluir con una frase que cobró especial significado en el contexto actual de la relación bilateral: “¡Viva México libre, independiente y soberano!”
La referencia a la soberanía ocurre mientras el gobierno de Sheinbaum mantiene una relación de cooperación con Washington en materia de seguridad, pero también enfrenta cuestionamientos y presiones provenientes de funcionarios de la administración Trump.
Días antes del Grito, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionó los resultados de la estrategia mexicana contra las organizaciones criminales y sostuvo que existen extensos territorios del país bajo control de grupos delictivos. Rubio también planteó que los esfuerzos realizados hasta ahora no son suficientes.
Funcionarios de Estados Unidos mantienen abiertas investigaciones contra políticos de Morena, entre quienes destaca Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
La presidenta terminó la ceremonia con el tradicional cierre: “¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.
La ceremonia en el Zócalo de CDMX
Minutos antes de las 23:00 horas, la mandataria salió de Palacio Nacional para participar en el acto central de las celebraciones patrias. Con la bandera de México en sus manos, Sheinbaum realizó las arengas tradicionales.
El momento fue acompañado por el repique de campanas y los gritos de los miles de asistentes que se congregaron en el Zócalo capitalino para participar en la celebración.
Desde la plancha, la multitud respondió a las arengas de la presidenta mientras ondeaba banderas de México y celebraba el acto con música, aplausos y consignas patrióticas.
La ceremonia estuvo precedida por el protocolo de entrega de la bandera nacional a la presidenta, quien posteriormente se dirigió al balcón principal de Palacio Nacional para encabezar el acto conmemorativo.
Con el Grito concluyó la parte protocolaria de la celebración del 15 de septiembre y comenzaron los espectáculos preparados para la noche, entre ellos la tradicional exhibición de fuegos artificiales sobre el Zócalo.
La celebración reunió desde horas antes a familias, grupos de amigos y visitantes que acudieron al Centro Histórico para participar en los festejos por un aniversario más del inicio de la Independencia de México.
El acto encabezado por Sheinbaum forma parte de las actividades oficiales de las fiestas patrias, que continuarán este miércoles 16 de septiembre con el Desfile Cívico-Militar por las calles de la Ciudad de México.