“¡Viva México libre, independiente y soberano!”, grita Sheinbaum

¿Qué gritó Sheinbaum en el Zócalo de CDMX en 2026?

Desde el balcón de Palacio Nacional, la mandataria encabezó este 15 de septiembre la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Después de recordar a figuras como Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez-Girón, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra, Guadalupe Victoria y Antonia Nava, Sheinbaum lanzó una serie de arengas dedicadas a los principios que, dijo, forman parte de la identidad nacional.

“¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!”, exclamó. También incluyó en su arenga a los pueblos indígenas y afromexicanos, así como a los migrantes mexicanos: “¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!”.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su segundo Grito de Independencia. (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)



El mensaje continuó con llamados a la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia, antes de concluir con una frase que cobró especial significado en el contexto actual de la relación bilateral: “¡Viva México libre, independiente y soberano!”

La referencia a la soberanía ocurre mientras el gobierno de Sheinbaum mantiene una relación de cooperación con Washington en materia de seguridad, pero también enfrenta cuestionamientos y presiones provenientes de funcionarios de la administración Trump.

Días antes del Grito, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionó los resultados de la estrategia mexicana contra las organizaciones criminales y sostuvo que existen extensos territorios del país bajo control de grupos delictivos. Rubio también planteó que los esfuerzos realizados hasta ahora no son suficientes.