México

Con Trump, 415 mexicanos deportados por día... menos que en el gobierno de Biden

Las deportaciones del primer año de su segundo mandato de Donald Trump están por debajo del promedio de 524 por día que tuvo durante su primer periodo como presidente.
mar 20 enero 2026 03:31 PM
gobierno facilita regreso de mexicanos retornados de eu
Un funcionario federal mexicano acompaña a un migrante mexicano deportado desde Estados Unidos al Centro de Atención a Migrantes en El Punto, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, el 25 de febrero de 2025. (Foto: Herika Martinez/AFP)

El plan de deportación masiva que tenía proyectado Donald Trump en su regreso a la presidencia de Estados Unidos está lejos de su meta…. al menos para los mexicanos. En el primer año de su gobierno han sido deportados a México 151,617 connacionales, lo que en promedio representa 415 por día, lejos de los 524 que deportó cada 24 horas durante su primer mandato.

De acuerdo con el titular del Instituto Nacional de Migración (Inami), Sergio Salomón, desde que Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos, 151,617 mexicanos fueron regresados a México, de los que el 70% volvió vía terrestre.

La cifra de deportados de 2025 es menor a la del primer año de su primer periodo como presidente. En 2017, la administración de Trump envió a México 167,064 connacionales.

En su primer cuatrienio, Trump envío a México a 191,594, es decir 524 por día.

A pesar de las órdenes ejecutivas firmadas contra la migración, de declarar emergencia en la frontera y del endurecimiento de la política migratoria, todos los meses del primer año de Trump hubo menos detenciones que los últimos meses de la administración de Biden.

Antes de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, Trump advertía que implementaría un plan de deportación masiva, el cual, de acuerdo con estimaciones de J. D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, implicaba la salida de un millón por año.

“Tan pronto como preste juramento al cargo, comenzaremos la mayor operación de deportación en la historia de nuestro país”, dijo Trump previo a tomar posesión.

En este primer año en la frontera entre México y Estados Unidos han sido detenidos 165,704 mexicanos por autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante este primer año, no todos los regresos de mexicanos han sido expulsiones. Alrededor de 13,000 decidieron salir de ese país.

Durante este primer año, en Estados Unidos se han realizado alrededor de 170 redadas en las que se han a más de 225,000 personas.

Cifras del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, de esos detenidos, 87,000 son mexicanas, 31,000 guatemaltecos y 24,000 hondureños.

El proyecto para deportar a los migrantes que están en situación irregular en Estados Unidos no sería económico. El informe “Mass Deportation: Devastating Costs to America, Its Budget and Economy”, realizado por el Consejo Americano de Inmigración, estimó que la deportación ascendería a más de 88,000 millones de dólares cada año.

“Deportar a un millón de inmigrantes al año supondría un coste anual de 88,000 millones de dólares y la mayor parte de ese coste se destinaría a la construcción de campos de detención. Se necesitarían más de 10 años y la construcción de cientos o miles de nuevos centros de detención para arrestar, detener, procesar y expulsar a los 13.3 millones de inmigrantes”, calcula el informe del Consejo.

Tan solo para mexicanos, se requerirían 7,330 millones 805,003 dólares para mandar a México a los más de 4 millones de migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos.

Menos deportaciones que en el gobierno de Biden

El ritmo de deportaciones promedio de mexicanos tanto en el primer como en el segundo periodo de Trump es menor respecto al de Biden.

En los cuatro años del gobierno del demócrata fueron deportados 839,759 mexicanos, que en promedio por año fueron 209,939 o por día 575.

