La cifra de deportados de 2025 es menor a la del primer año de su primer periodo como presidente. En 2017, la administración de Trump envió a México 167,064 connacionales.

En su primer cuatrienio, Trump envío a México a 191,594, es decir 524 por día.

A pesar de las órdenes ejecutivas firmadas contra la migración, de declarar emergencia en la frontera y del endurecimiento de la política migratoria, todos los meses del primer año de Trump hubo menos detenciones que los últimos meses de la administración de Biden.

Antes de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, Trump advertía que implementaría un plan de deportación masiva, el cual, de acuerdo con estimaciones de J. D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, implicaba la salida de un millón por año.

“Tan pronto como preste juramento al cargo, comenzaremos la mayor operación de deportación en la historia de nuestro país”, dijo Trump previo a tomar posesión.

En este primer año en la frontera entre México y Estados Unidos han sido detenidos 165,704 mexicanos por autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante este primer año, no todos los regresos de mexicanos han sido expulsiones. Alrededor de 13,000 decidieron salir de ese país.

Durante este primer año, en Estados Unidos se han realizado alrededor de 170 redadas en las que se han a más de 225,000 personas.