Sheinbaum se pronuncia por desaparición del examen Comipems

“Ya te dio la SEP un certificado de que acabaste la secundaría, pues ese certificado tiene que ser tomado en cuenta para entrar al siguiente nivel; no tienen por qué hacer un examen más a la preparatoria. Mi opinión es que aquella persona, adolescente o joven que sale de la secundaria, pues debe entrar a la prepa que le quede más cerca de su casa y solamente escribirse y en todo caso que haya los propedéuticos considerados”, declaró.

Sin embargo, mencionó que en el caso de las escuelas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Político Nacional (IPN), serán estos órganos educativos quienes tomen la decisión.

“La UNAM tendrá que decidir, no le vamos a imponer nosotros nada. Es una decisión que ellos deben tomar, incluso el propio Politécnico. Yo he vivido experiencias de hijos de amigos cercanos: un adolescente dice ‘por qué si yo quería entrar a esta escuela, me mandan a la otra’. No tendrían por qué, las distintas preparatorias, decir: ‘este es bueno y este es malo’ Todos deben ser igual de buenos”, declaró.

Mencionó que para que todas las escuelas de nivel medio superior sean “buenas”, su gobierno le dedicará tiempo a este nivel de educación.

Este vienes, Expansión Política publicó que tras el anuncio de Mario Delgado, quien será el próximo secretario de Educación del gobierno federal, de desaparecer este examen, especialistas en educación consideraron que eliminar esta prueba no es la vía para solucionar los principales problemas de este nivel educativo, como son el rezago, la deserción escolar y la calidad de la enseñanza.