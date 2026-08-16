“No habría libertad, bienestar ni derechos si no hay soberanía”, dice Sheinbaum en Tamaulipas

Durante el evento, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, también cerró filas con la presidenta, a quien reconoció por su trabajo en la defensa de la soberanía, la libertad y la independencia de México.

El gobernador aseguró que durante los recorridos de la gira presidencial pudo observar que Sheinbaum continúa trabajando incluso durante los traslados entre los distintos puntos del estado.

“Pero esa, pero en esta experiencia que les quiero compartir y les describo con esta gira tan honrosa con la presidenta, es que es la presidenta no deja de trabajar. En todos los trayectos no deja de atender los problemas nacionales que se tienen en estos momentos difíciles, manteniendo la gobernanza y la identidad nacional, defendiendo nuestra soberanía, nuestra libertad e independencia, de la cual disfrutamos todos los mexicanos en nuestra patria", dijo.

“Por esto, por todas estas consideraciones muchas gracias presidenta Claudia Sheinbaum y que sepa que no está sola”, afirmó el gobernador ante la presidenta y simpatizantes reunidos en Ciudad Madero.

El respaldo del gobernador se da luego de que Estados Unidos revocó la visa de Andrés Manuel López Beltrán, situación que ha vuelto a poner al centro la relación política entre Washington y el gobierno de Sheinbaum, quien desde el viernes expresó que la cancelación de visas a personas mexicanas por parte de Estados Unidos tiene “un sentido político“ y “es un sentido de injerencia en la política mexicana”.

Cabe recordar que Villarreal es también uno de los políticos que ha estado en medio de la polémica luego de que en junio, reportes periodísticos señalaron que Estados Unidos habría revocado su visa y que el mandatario era objeto de una investigación por presuntos vínculos con el tráfico ilegal de combustibles. Villarreal negó los señalamientos y mostró públicamente su visa, asegurando que no había recibido ninguna notificación oficial de cancelación o restricción.

Al cerrar su discurso, Villarreal dejó claro su respaldo a Sheinbaum: “No estás sola, el pueblo de Tamaulipas la respalda”.