Morena convoca a asambleas en 'defensa de la soberanía' ante cancelación de visa de 'Andy'

La convocatoria señala que estas asambleas se llevarán a cabo de manera simultánea en cabeceras municipales, colonias y comunidades de todo el país, las cuales tienen como propósito, según el partido, “fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria”.

Al aludir el caso del hijo del expresidente Andrés Manuel López obrador, Morena señaló que las 202 asambleas son para explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, sobre todo ante, dijo, las presiones externas.

Lo anterior porque después de que le retiraron la visa al López Beltrán, el partido acusó que esta acción es un mecanismo de injerencia política por parte de Estados Unidos, por lo que llamaron a “defender la soberanía nacional”.

En un comunicado emitió el pasado viernes, el partido oficialista sostuvo que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que le corresponde a este país decidir, mediante vías democráticas, el proyecto político y rumbo de la nación sin “tutelajes ni presiones externas”.

“La relación entre México y Estados Unidos debe sostenerse en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, pero nunca en la subordinación o las presiones en nuestra patria para incidir en la percepción o la persecución de un proyecto político humanista que ha sabido poner límites donde antes hubo entreguismo y subordinación”, sostuvo Morena.