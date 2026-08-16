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México

Morena convoca a asambleas en 'defensa de la soberanía' ante cancelación de visa de 'Andy'

El partido acusa que la cancelación de la visa a López Beltrán es un mecanismo de injerencia política por parte de Estados Unidos.
dom 16 agosto 2026 10:54 AM
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Asambleas Morena.
Las llamadas Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional se realizan en todo el país. (Foto: X/ Ariadna Montiel)

Después de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Andrés Manuel López Beltrán, Morena intensificó sus movilizaciones, por lo que este fin de semana planea realizar 202 asambleas informativas para hablar sobre “la defensa de la soberanía nacional”.

La dirigencia del partido, encabezado por Ariadna Montiel, convocó a que este 15 y 16 de agosto se hagan estos encuentros en los 31 estados y en la Ciudad de México como parte de la estrategia territorial de Morena, los cuales estarán encabezados por dirigentes estatales, municipales y representantes de los sectores organizados de Morena.

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La convocatoria señala que estas asambleas se llevarán a cabo de manera simultánea en cabeceras municipales, colonias y comunidades de todo el país, las cuales tienen como propósito, según el partido, “fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria”.

Al aludir el caso del hijo del expresidente Andrés Manuel López obrador, Morena señaló que las 202 asambleas son para explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, sobre todo ante, dijo, las presiones externas.

Lo anterior porque después de que le retiraron la visa al López Beltrán, el partido acusó que esta acción es un mecanismo de injerencia política por parte de Estados Unidos, por lo que llamaron a “defender la soberanía nacional”.

En un comunicado emitió el pasado viernes, el partido oficialista sostuvo que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que le corresponde a este país decidir, mediante vías democráticas, el proyecto político y rumbo de la nación sin “tutelajes ni presiones externas”.

“La relación entre México y Estados Unidos debe sostenerse en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, pero nunca en la subordinación o las presiones en nuestra patria para incidir en la percepción o la persecución de un proyecto político humanista que ha sabido poner límites donde antes hubo entreguismo y subordinación”, sostuvo Morena.

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Además, sostuvo que la cancelación de visas a personas políticamente expuestas no constituye prueba de la comisión de algún delito o irregularidad y rechazó la medida tomada por el gobierno estadounidense.

Mientras, López Beltrán sigue con sus recorridos por Tabasco, pues quiere ser candidato a diputado federal por el distrito 6, el cual se encuentra en dicha entidad. Ayer sábado, mencionó que visitó la comunidad de Francisco I. Madero, Zunú y Patastal, en Tacotalpa, así como la Colonia Agraria y Boquerón 3ra Sección, en Centro.

Las asambleas informativas comenzaron el pasado 6 de junio bajo el argumento de defender la soberanía nacional, pero han sido utilizadas por Morena para promocionar al partido rumbo a las elecciones de 2027, cuando se elija a 17 gobernadores, 500 diputados federales y cientos de cargos locales.

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Morena Elecciones México 2027

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