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Sheinbaum: La visita del rey de España no hubiera sucedido sin el reconocimiento de abusos en la Conquista

Durante su encuentro con el rey Felipe VI, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hablaron de nuevo de la importancia de pedir perdón a los pueblos indígenas porque es un asunto relevante para México.
vie 26 junio 2026 08:50 AM
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La tarde de este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al rey Felipe VI en Palacio Nacional y acordaron fortalecer la relación entre México y España. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de cordial su encuentro con el Rey Felipe VI, sin embargo, afirmó que la reunión fue posible gracias a que el jefe de Estado español reconoció hace algunos meses que hubo abusos durante el proceso de La Conquista.

“Esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey, la visita a la exposición de mujeres indígenas”, explicó.

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"Y ahí haber reconocido abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada Conquista, y esto fue un gesto por parte de ellos que se tradujo en la visita el día de ayer", agregó.

Tras casi ocho años de distanciamiento entre México y España, la relación se retomó de manera oficial este jueves 25 de junio. Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al rey Felipe VI, quien aceptó una invitación para asistir a Jalisco, al partido entre España y Uruguay.

Desde principios de 2026, entre México y España ha habido varios episodios de acercamiento en la relación bilateral, entre ellos, el reconocimiento del rey sobre los abusos cometidos durante la Conquista, la invitación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a la presidenta para acudir a Barcelona a un foro progresista y la reunión de este jueves entre Sheinbaum y Felipe VI.

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Pueblos originarios y perdón

En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta explicó que durante la recepción a Felipe VI dialogó sobre la importancia de los pueblos originarios para México.

“Hablamos de distintos temas, el primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber”, detalló.

Añadió que los pueblos originarios han sido fundamentales para la construcción de los valores, por lo que son importantes para la identidad nacional. El rey, dijo la presidenta, escuchó su planteamiento y le manifestó su interés en seguir trabajando conjuntamente.

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Sheinbaum anunció que se enviarán tres exposiciones desde México a España: sobre los refugiados de la República española, otra sobre Sor Juana Inés de la Cruz y otra sobre la cultura Maya. Además, en el encuentro iberoamericano que se realizará en noviembre próximo habrá una mesa sobre pueblos originarios.

“Fue una reunión muy cordial, es una persona muy sencilla. Terminó la reunión. Hablamos de otros temas, evidentemente del tema comercial, del tema económico, de la situación del mundo, de cómo es importante reconocer la carta de las naciones unidas, lo planteó él, la autodeterminación de los pueblos, la paz... Y terminando la reunión fuimos al mural de Diego Rivera que está en las escalinatas, que se llama Epopeya del pueblo mexicano. Ahí tuvimos una conversación también sobre la situación del mundo, cómo vemos a México. Se despidió, él se fue a Guadalajara”, narró.

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