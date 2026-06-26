Sheinbaum: La visita del rey de España no hubiera sucedido sin el reconocimiento de abusos en la Conquista

"Y ahí haber reconocido abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada Conquista, y esto fue un gesto por parte de ellos que se tradujo en la visita el día de ayer", agregó.

Tras casi ocho años de distanciamiento entre México y España, la relación se retomó de manera oficial este jueves 25 de junio. Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al rey Felipe VI, quien aceptó una invitación para asistir a Jalisco, al partido entre España y Uruguay.

En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España.



Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de… pic.twitter.com/SUDTere1SG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

Desde principios de 2026, entre México y España ha habido varios episodios de acercamiento en la relación bilateral, entre ellos, el reconocimiento del rey sobre los abusos cometidos durante la Conquista, la invitación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a la presidenta para acudir a Barcelona a un foro progresista y la reunión de este jueves entre Sheinbaum y Felipe VI.

Pueblos originarios y perdón

En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta explicó que durante la recepción a Felipe VI dialogó sobre la importancia de los pueblos originarios para México.

“Hablamos de distintos temas, el primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber”, detalló.

Añadió que los pueblos originarios han sido fundamentales para la construcción de los valores, por lo que son importantes para la identidad nacional. El rey, dijo la presidenta, escuchó su planteamiento y le manifestó su interés en seguir trabajando conjuntamente.