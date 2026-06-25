La presidenta Sheinbaum y el rey Felipe VI acuerdan fortalecer relación México-España

"En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España. Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones", escribió Sheinbaum.

En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España.



Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de… pic.twitter.com/SUDTere1SG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

El encuentro se desarrolló en Palacio Nacional durante poco más de una hora. El monarca español llegó alrededor de las 16:21 horas y abandonó el recinto cerca de las 17:40 horas.

Imágenes difundidas por la Presidencia muestran a ambos recorriendo distintos espacios del edificio histórico antes de encabezar una reunión con integrantes de sus respectivas delegaciones.

Como parte de la visita, Sheinbaum y Felipe VI recorrieron la Galería de los Murales, donde se encuentran obras de Diego Rivera, y posteriormente sostuvieron una reunión de trabajo en la sala Leona Vicario junto con funcionarios de ambos gobiernos.

De acuerdo con la Casa Real española, la visita se realizó por invitación de la presidenta de México y forma parte de un proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El rey viajó al país con motivo de su asistencia al partido entre las selecciones de Uruguay y España, correspondiente al Mundial de Futbol que se disputa en Guadalajara.