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México

La presidenta Sheinbaum y el rey Felipe VI acuerdan fortalecer relación México-España

Las relaciones diplomáticas entre México y España se tensaron en el sexenio anterior, por la exigencia de Andrés Manuel López Obrador para que hubiera una disculpa de la corona por ''abusos'' en la Conquista.
jue 25 junio 2026 09:01 PM
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Sheinbaum recibió al rey de España durante la tarde de este jueves 25 de junio. (Foto: Especial )

La presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España acordaron fortalecer la relación bilateral entre ambos países durante la reunión privada que sostuvieron este jueves en Palacio Nacional, en un encuentro que representa un nuevo acercamiento diplomático tras las tensiones registradas en el sexenio anterior.

Al término del encuentro, la mandataria mexicana informó a través de sus redes sociales que la conversación se centró en la relevancia histórica de los pueblos originarios y en los lazos que unen a México y España.

Sheinbaum señaló que ambas partes coincidieron en impulsar una agenda de cooperación en beneficio de las dos naciones.

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"En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España. Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones", escribió Sheinbaum.

El encuentro se desarrolló en Palacio Nacional durante poco más de una hora. El monarca español llegó alrededor de las 16:21 horas y abandonó el recinto cerca de las 17:40 horas.

Imágenes difundidas por la Presidencia muestran a ambos recorriendo distintos espacios del edificio histórico antes de encabezar una reunión con integrantes de sus respectivas delegaciones.

Como parte de la visita, Sheinbaum y Felipe VI recorrieron la Galería de los Murales, donde se encuentran obras de Diego Rivera, y posteriormente sostuvieron una reunión de trabajo en la sala Leona Vicario junto con funcionarios de ambos gobiernos.

De acuerdo con la Casa Real española, la visita se realizó por invitación de la presidenta de México y forma parte de un proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El rey viajó al país con motivo de su asistencia al partido entre las selecciones de Uruguay y España, correspondiente al Mundial de Futbol que se disputa en Guadalajara.

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Claudia Sheinbaum Felipe de España Palacio Nacional

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