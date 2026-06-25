La presidenta Sheinbaum y el rey Felipe VI acuerdan fortalecer relación México-España

La presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España acordaron fortalecer la relación bilateral entre ambos países durante la reunión privada que sostuvieron este jueves en Palacio Nacional, en un encuentro que representa un nuevo acercamiento diplomático tras las tensiones registradas en el sexenio anterior.
Al término del encuentro, la mandataria mexicana informó a través de sus redes sociales que la conversación se centró en la relevancia histórica de los pueblos originarios y en los lazos que unen a México y España.
Sheinbaum señaló que ambas partes coincidieron en impulsar una agenda de cooperación en beneficio de las dos naciones.