Será cordial, dice Sheinbaum sobre reunión con el rey Felipe VI tras pausa entre México y España

“Hay una actitud distinta de cuando se pidió el perdón con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, que lo tomaron como una ofensa, cuando no era así, porque además la carta estaba muy bien escrita y planteaba que hubiera algo conjunto. No pretendía otra cosa más que reconocer las atrocidades que hubo con la llegada de los españoles a México, hubo una actitud que se sintieron ofendidos, después hicieron una campaña contra el presidente López Obrador”, comentó.

A invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el rey aceptó asistir a México para presenciar el partido de la selección de España contra Uruguay, que se jugará a las 18:00 horas de este viernes en el Estadio Akron en Jalisco. Antes de su parada en Zapopan, el rey estará en la Ciudad de México y será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre el contenido del encuentro, la presidenta dijo que, más allá de que se trate de recordar la petición del perdón solicitado por México, la idea es abundar sobre qué representan los pueblos originarios para el país.

“Mañana va a ser una reunión cordial y vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México, por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza y cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy”, detalló.