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Será cordial, dice Sheinbaum sobre reunión con el rey Felipe VI tras pausa entre México y España

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que desde hace algunos meses ya hay una actitud diferente del gobierno de España hacia México.
mié 24 junio 2026 10:59 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este jueves al Rey de España, Felipe VI. (Fotos: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum prevé que la reunión que sostendrá con el rey de España, Felipe VI, será cordial y adelantó que en el encuentro le planteará la importancia que tienen los pueblos originarios para México.

A un día de que en Palacio Nacional reciba al jefe de Estado de España y con ello ponga fin al distanciamiento de alrededor de ocho años en la relación bilateral, la mandataria federal reconoció que hay una actitud distinta a cuando se planteó desde México reconocer los agravios hacia los indígenas durante la etapa de la Conquista española.

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“Hay una actitud distinta de cuando se pidió el perdón con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, que lo tomaron como una ofensa, cuando no era así, porque además la carta estaba muy bien escrita y planteaba que hubiera algo conjunto. No pretendía otra cosa más que reconocer las atrocidades que hubo con la llegada de los españoles a México, hubo una actitud que se sintieron ofendidos, después hicieron una campaña contra el presidente López Obrador”, comentó.

A invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el rey aceptó asistir a México para presenciar el partido de la selección de España contra Uruguay, que se jugará a las 18:00 horas de este viernes en el Estadio Akron en Jalisco. Antes de su parada en Zapopan, el rey estará en la Ciudad de México y será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Sobre el contenido del encuentro, la presidenta dijo que, más allá de que se trate de recordar la petición del perdón solicitado por México, la idea es abundar sobre qué representan los pueblos originarios para el país.

“Mañana va a ser una reunión cordial y vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México, por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza y cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy”, detalló.

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La mandataria federal recordó que cuando ella tomó posesión como presidenta decidió no invitar al Rey por el distanciamiento que hubo con el gobierno de López Obrador, sin embargo, reconoció que en los últimos meses hubo un cambio de actitud, lo que ha permitido un acercamiento entre ambos países.

“Con las exposiciones que nosotros enviamos a España, una del museo de Antropología, hay una actitud del jefe de Estado español de ir a ver una de las exposiciones. Ahí mismo hace una declaración, también fue en el caso de la Fitur en Madrid cuando en el stand de México, donde justamente había la exposición de pueblos originarios, se tomó una foto y hace algunas declaraciones en ese sentido y eso nosotros lo tomamos en cuenta porque incluso lo criticaron allá a él por eso”, comentó.

En marzo de este año, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo “mucho abuso”. Su declaración la realizó durante una visita no oficial a la exposición “La mujer en el México indígena”, que se exhibió en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid.

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En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta aclaró que la relación entre México y España no se ha roto.

“Nunca se rompieron relaciones, jamás porque la relación seguía en el turismo, en el comercio, en fin, siguió de manera muy importante con España y el gobierno español, también con el presidente (Pedro) Sánchez”, dijo.

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