Será cordial, dice Sheinbaum sobre reunión con el rey Felipe VI tras pausa entre México y España

La mandataria federal recordó que cuando ella tomó posesión como presidenta decidió no invitar al Rey por el distanciamiento que hubo con el gobierno de López Obrador, sin embargo, reconoció que en los últimos meses hubo un cambio de actitud, lo que ha permitido un acercamiento entre ambos países.
“Con las exposiciones que nosotros enviamos a España, una del museo de Antropología, hay una actitud del jefe de Estado español de ir a ver una de las exposiciones. Ahí mismo hace una declaración, también fue en el caso de la Fitur en Madrid cuando en el stand de México, donde justamente había la exposición de pueblos originarios, se tomó una foto y hace algunas declaraciones en ese sentido y eso nosotros lo tomamos en cuenta porque incluso lo criticaron allá a él por eso”, comentó.
En marzo de este año, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo “mucho abuso”. Su declaración la realizó durante una visita no oficial a la exposición “La mujer en el México indígena”, que se exhibió en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid.
En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta aclaró que la relación entre México y España no se ha roto.
“Nunca se rompieron relaciones, jamás porque la relación seguía en el turismo, en el comercio, en fin, siguió de manera muy importante con España y el gobierno español, también con el presidente (Pedro) Sánchez”, dijo.