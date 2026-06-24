Sheinbaum quiere festejar su cumpleaños 64 con pozole y un triunfo de la selección mexicana

Al ingresar al Salón Tesorería, la presidenta coreó “queremos pastel, pastel, pastel”. Los reporteros y comunicadores que acudieron a la conferencia matutina le cantaron “Las Mañanitas” y aplaudieron por su segundo cumpleaños que pasa como jefa del Ejecutivo Federal.

Y el pastel llegó pero al final de la conferencia matutina. De chocolate y con frutas, sobre el pastel se colocaron dos velitas con el número 64, mientras en una de las pantallas se proyectó el video musical de When I'm Sixty Four (Cuando tenga 64), de The Beattles.

La presidenta Claudia Sheinbaum partió su pastel al terminar la conferencia matutina de este miércoles. (Foto: Presidencia de México.)

Con el partir del pastel, llegaron los abrazos de los reporteros, los ramos de rosas, los regalos y la petición de una fotografía.

La presidenta nació en la Ciudad de México el 24 de junio de 1962 en la entonces delegación Miguel Hidalgo. Es hija de los mexicanos Carlos Sheinbaum y Annie Pardo, pero tiene ascendencia judía por sus abuelos.

“Mis abuelos paternos migraron a principios del siglo XX, originarios de Lituania. Del lado materno mis abuelos son sefardíes, o eran porque ya fallecieron, migraron de Bulgaría en la Segunda Guerra Mundial. Yo crecí con mis padres, mi madre y mi padre, ya nacidos en México”, contó la hoy jefa del Estado mexicano sobre la historia de su apellido Sheinbaum .

