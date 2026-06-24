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Sheinbaum quiere festejar su cumpleaños 64 con pozole y un triunfo de la selección mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que esta tarde comerá en Palacio Nacional junto a su esposo y el domingo próximo celebrará con su familia. En Palacio Nacional partió pastel y recibió flores.
mié 24 junio 2026 01:47 PM
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Sheinbaum y Brugada festejo gol
La presidenta Claudia Sheinbaum ha celebrado los dos triunfos de México con euforia. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Además de comer pozole junto a su esposo Jesús María Tarriba en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum quiere celebrar su cumpleaños número 64 con un triunfo de la selección mexicana, por lo que esta mañana deseó éxito al 11 de Javier Aguirre.

Este 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum celebra su cumpleaños y su aniversario no pasó desapercibido.

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Al ingresar al Salón Tesorería, la presidenta coreó “queremos pastel, pastel, pastel”. Los reporteros y comunicadores que acudieron a la conferencia matutina le cantaron “Las Mañanitas” y aplaudieron por su segundo cumpleaños que pasa como jefa del Ejecutivo Federal.

Y el pastel llegó pero al final de la conferencia matutina. De chocolate y con frutas, sobre el pastel se colocaron dos velitas con el número 64, mientras en una de las pantallas se proyectó el video musical de When I'm Sixty Four (Cuando tenga 64), de The Beattles.

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La presidenta Claudia Sheinbaum partió su pastel al terminar la conferencia matutina de este miércoles. (Foto: Presidencia de México.)

Con el partir del pastel, llegaron los abrazos de los reporteros, los ramos de rosas, los regalos y la petición de una fotografía.

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La presidenta nació en la Ciudad de México el 24 de junio de 1962 en la entonces delegación Miguel Hidalgo. Es hija de los mexicanos Carlos Sheinbaum y Annie Pardo, pero tiene ascendencia judía por sus abuelos.

“Mis abuelos paternos migraron a principios del siglo XX, originarios de Lituania. Del lado materno mis abuelos son sefardíes, o eran porque ya fallecieron, migraron de Bulgaría en la Segunda Guerra Mundial. Yo crecí con mis padres, mi madre y mi padre, ya nacidos en México”, contó la hoy jefa del Estado mexicano sobre la historia de su apellido Sheinbaum .

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Entre pozole y futbol

El festejo de la presidenta Claudia Sheinbaum se llevará en dos momentos. La tarde de este miércoles comerá junto a su esposo en Palacio Nacional uno de sus platillos predilectos.

“Como juega la selección está difícil para la familia llegar al centro, entonces el domingo vamos a comer con ellos. Hoy voy a comer pozole, que es de mis platillos favoritos”, comentó.

La mandataria federal aún no sabe si saldrá de Palacio Nacional para ver el tercer partido de México de la fase de grupos, el cual se realizará esta noche a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Sheinbaum selección
La presidenta Claudia Sheinbaum siguió la inauguración del Mundial y el primer partido de México en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Foto: Cuartoscuro )

La semana pasada, Sheinbaum planteó que al ser su cumpleaños y el partido de la selección mexicana, exploraba salir durante la noche

“Es el día de mi cumpleaños, el partido de la selección. Entonces, a lo mejor ahí sí vamos…”, dijo cuando se le preguntó sobre el plan para ver el partido de México contra Corea del Sur .

Sin embargo, esta mañana informó que aún no lo decide.

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La presidenta destacó que el Mundial de Futbol ha traído felicidad y alegría a México.

“Se muestra cómo es el pueblo de México: amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene y la alegría que genera. Estamos contentos cuando el pueblo está contento. Estamos contentos porque ha ganado la selección y por eso toda la suerte y toda la buena vibra de todo el pueblo de México”, comentó este miércoles.

En los dos duelos que ha tenido México en su participación del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo ha portado su playera de la selección mexicana, también ha celebrado con mucha alegría los goles de México.

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Claudia Sheinbaum Mundial de Futbol 2026 Pozole

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