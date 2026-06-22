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Los 800 mdp son para la educación de los niños y no para la CNTE, afirma Sheinbaum

Este fin de semana la CNTE acordó un receso en su huelga nacional, tras un periodo de 20 días de movilizaciones para exigir incrementos de 100% de sueldos y la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007.
lun 22 junio 2026 10:47 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el dinero se transfiere directamente a las escuelas. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los 800 millones de pesos que recibirá la Sección 22 de Oaxaca no son para los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), si no para la educación de los niños de esa entidad.

"Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE, nada. Es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca. ¿En qué se traduce? En mayor número de plazas para maestros. Por ejemplo alguna región de Oaxaca que no tenga todas las plazas de maestros, pues van dirigidas ahí, en coordinación con la mesa tripartita para la mejora de las escuelas", aclaró.

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Este fin de semana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó un receso en su huelga nacional, tras un periodo de 20 días de movilizaciones para exigir incrementos de 100% de sueldos y la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007.

“La CNTE refrenda su exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, jubilaciones por años de servicio, cotización de pensiones en salarios mínimos, no en UMAs, eliminación del sistema de cuentas individuales y de las Afores, así como el retorno a un sistema solidario, público y digno de pensiones para todos los trabajadores al servicio del Estado”, planteó la CNTE en un pronunciamiento.

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Aunque los maestros no lograron que sus demandas fueran atendidas por el gobierno federal, sí lograron que se les transfieran recursos.

Por ejemplo, la Sección 22 de Oaxaca recibirá 800 millones de pesos para atender las necesidades educativas en el estado; la Sección 14 de Guerrero 100,000 pesos para los maestros que entren a la etapa de jubilación y las Secciones 9 y 10 de la Ciudad de México contarán con un bono adicional equivalente a 40 días para los jubilados.

Al respecto, la presidenta insistió en que no son recursos para los maestros que integran la CNTE. "No se entregan al sindicato para que el Sindicato le entregue a las escuelas. No, se entregan de manera directa a las escuelas", aclaró.

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"Está equivocada esta idea de que este recurso va para el sindicato. Eso es falso, va para mejorar la educación en Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca"
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El fin de semana, el secretario de Educación, Mario Delgado, explicó que los recursos que se transferirán a la educación en Oaxaca son para los alumnos y no para que los maestros levantaran el plantón que tenían en el centro de la Ciudad de México y en el de Oaxaca.

"Eso no es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho con anterioridad, se hace un trabajo de diagnóstico, serio. (...) Por ejemplo, son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad", comentó.

De acuerdo con el funcionario, ese tipo de transferencias se hacen con varias entidades del país.

"No, no, es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados. Y no solo se hace con Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato. Se hace un diagnóstico, estado por estado, y se van atendiendo. Siempre hay muchas necesidades", agregó.

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Claudia Sheinbaum educación conferencia mañanera

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