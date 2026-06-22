Los 800 mdp son para la educación de los niños y no para la CNTE, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los 800 millones de pesos que recibirá la Sección 22 de Oaxaca no son para los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), si no para la educación de los niños de esa entidad.
"Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE, nada. Es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca. ¿En qué se traduce? En mayor número de plazas para maestros. Por ejemplo alguna región de Oaxaca que no tenga todas las plazas de maestros, pues van dirigidas ahí, en coordinación con la mesa tripartita para la mejora de las escuelas", aclaró.