Los 800 mdp son para la educación de los niños y no para la CNTE, afirma Sheinbaum

Este fin de semana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó un receso en su huelga nacional, tras un periodo de 20 días de movilizaciones para exigir incrementos de 100% de sueldos y la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007.

“La CNTE refrenda su exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, jubilaciones por años de servicio, cotización de pensiones en salarios mínimos, no en UMAs, eliminación del sistema de cuentas individuales y de las Afores, así como el retorno a un sistema solidario, público y digno de pensiones para todos los trabajadores al servicio del Estado”, planteó la CNTE en un pronunciamiento.

Aunque los maestros no lograron que sus demandas fueran atendidas por el gobierno federal, sí lograron que se les transfieran recursos.

Por ejemplo, la Sección 22 de Oaxaca recibirá 800 millones de pesos para atender las necesidades educativas en el estado; la Sección 14 de Guerrero 100,000 pesos para los maestros que entren a la etapa de jubilación y las Secciones 9 y 10 de la Ciudad de México contarán con un bono adicional equivalente a 40 días para los jubilados.

Al respecto, la presidenta insistió en que no son recursos para los maestros que integran la CNTE. "No se entregan al sindicato para que el Sindicato le entregue a las escuelas. No, se entregan de manera directa a las escuelas", aclaró.