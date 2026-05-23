Enrique Inzunza confirma que FGR lo citó a declarar por las acusaciones de EU: "Seré abogado de mí mismo"

Para ello, la FGR citó a entrevistas en el Ministerio Público a los 10 políticos señalados , incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

Tras difundirse estas acciones, Inzunza dijo que atenderá "personalmente y puntualmente" el llamamiento a comparecer. Aseguró, además, que no recurrirá al fuero que lo protege por ser senador.

"Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal", escribió en la red social X.

"No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales".

Desde que Estados Unidos difundió que abrió la investigación contra los políticos sinaloenses, Inzunza había desaparecido de los espacios públicos y las sesiones del Senado.

El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la @FGRMexico.



Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.



Soy un hombre de la… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 23, 2026

Hasta que este viernes fue visto en el Country Club de Culiacán, Sinaloa, en compañía del senador Javier Corral. Y este sábado se manifestó en redes sociales para emitir su pronunciamiento sobre la citación de la FGR.

"Confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanos", agregó.