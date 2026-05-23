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México

Enrique Inzunza confirma que FGR lo citó a declarar por las acusaciones de EU: "Seré abogado de mí mismo"

El senador aseguró que atenderá "personalmente y puntualmente" la citación de la fiscalía para que comparezca ante el Ministerio Público por la investigación de Estados Unidos en su contra.
sáb 23 mayo 2026 05:24 PM
inzunza
Enrique Inzunza dijo que no recurrirá al fuero que lo protege. (Foto: Facebook)

El senador de Morena, Enrique Inzunza, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya lo citó a declarar por la investigación que Estados Unidos abrió en su contra.

El político es acusado, junto a otros nueve funcionarios de Sinaloa, de tener supuestos nexos con el narcotráfico cuando fue secretario de Gobierno del estado.

Ante los señalamientos de Washington, la fiscalía informó este sábado que planea investigar el caso también en México.

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Para ello, la FGR citó a entrevistas en el Ministerio Público a los 10 políticos señalados , incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

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Tras difundirse estas acciones, Inzunza dijo que atenderá "personalmente y puntualmente" el llamamiento a comparecer. Aseguró, además, que no recurrirá al fuero que lo protege por ser senador.

"Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal", escribió en la red social X.

"No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales".

Desde que Estados Unidos difundió que abrió la investigación contra los políticos sinaloenses, Inzunza había desaparecido de los espacios públicos y las sesiones del Senado.

Hasta que este viernes fue visto en el Country Club de Culiacán, Sinaloa, en compañía del senador Javier Corral. Y este sábado se manifestó en redes sociales para emitir su pronunciamiento sobre la citación de la FGR.

"Confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanos", agregó.

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