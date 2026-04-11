Fracking, la paradoja del viraje energético de Sheinbaum: extraer más gas para depender menos

Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) considera que fortalecer la soberanía energética es vital para establecer condiciones de competitividad y atraer inversión.

"La industria destaca la necesidad de avanzar hacia soluciones que fortalezcan las capacidades del país en un entorno global altamente competitivo, donde múltiples jurisdicciones implementan políticas activas para atraer inversión en el sector energético", apuntó en un comunicado.

La dependencia de México por el gas natural

De acuerdo con la presidenta, México importa alrededor del 75% del gas que consume, por lo que reducir esa dependencia es, en términos políticos y económicos, una prioridad. En ese sentido, la meta del gobierno es aumentar la producción de la molécula hasta en un 155% al finalizar el sexenio .

Para ello, Sheinbaum informó el pasado 8 de abril que su gobierno realizará una revisión científica de nuevas tecnologías de extracción de gas, con el apoyo de científicos, expertos en agua y en geología, para ver si hay una tecnología que pueda usarse sin que implique daños como los que ocasionó esta técnica en Estados Unidos, que llevó a que algunos estados, como Vermont, Nueva York y Washington, la prohibieran.

La presidenta defendió que durante su campaña ella se pronunció contra el fracking tradicional y señaló que hay nuevas tecnologías que son menos dañinas para el medio ambiente

"Yo hablé en contra del fracking tradicional, pues cómo vamos a ir al fracking tradicional nosotros. Ese no. Son nuevas tecnologías de explotación, con menores impactos ambientales, que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas", dijo.

Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Desde la sociedad civil se reconoce que el problema de que la dependencia energética debe atenderse, pero consideran que esta ruta tiene un contradicción de fondo.

Jorge Martínez, coordinador de estrategia climática de Oxfam México, explica que el gobierno ve como un problema la dependencia del gas fósil importado de Estados Unidos, pero la solución que ven es producir gas.

"El problema que nosotros vemos –y que ellos ignoran– es que eso sigue manteniéndonos atados a los combustibles fósiles. No es la manera más rápida ni más consistente de alcanzar la soberanía energética”, dice.

Desde la perspectiva de Martínez, el planteamiento oficial incurre en una paradoja: aumentar la producción de gas para dejar de depender del gas. Y la preocupación sigue siendo el impacto que puede tener ante las presiones geopolíticas y externas que están influyendo en esta decisión.

Nos preocupan las consecuencias que esta va a traer a las metas climáticas, para la seguridad hídrica, para la salud de las comunidades y de las poblaciones. Jorge Martínez, Coordinador de Estrategia Climática de Oxfam México.

Fracking: ¿solución o profundización del problema?

Para el gobierno y la industria, el fracking representa una alternativa para incrementar la producción nacional de gas. Sin embargo, expertos consultados cuestionan que esta sea una solución estructural.

La Coalición México Resiliente, integrada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil y personas comprometidas, plantea que la estrategia oficial “Gas natural: estrategia para fortalecer la soberanía energética” profundiza la dependencia de combustibles fósiles y es "un obstáculo para la transición energética justa".

Las organizaciones, entre ellas Oxfam, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México) y el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), apuntan que el llamado gas “natural” es en realidad un combustible fósil que contribuye directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente metano, lo que afecta los compromisos climáticos.

"(La estrategia energética actual) refuerza un modelo energético insostenible, genera riesgos fiscales y limita la disponibilidad de recursos para soluciones limpias y estructurales”, señalan.