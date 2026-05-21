Sheinbaum enviará iniciativa para evitar que candidatos tengan vínculos con el crimen organizado

"Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata, de cualquier partido político, que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. Es algo que se ha estado trabajando desde hace tiempo y Luisa María (Alcalde) tenía ya preparada esta propuesta y ayer tomamos la decisión de que sea enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027", adelantó.

La presidenta reconoció que México enfrenta algunos casos de vínculos entre las autoridades y el crimen organizado, sin embargo, afirmó que no es un problema generalizado.

"Todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes y además son casos aislados, no es una cosa generalizada, son casos aislados pero es importante si vamos a tener elección en el 2027 que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos ver si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente", dijo.

La comisión "antinarcocandidatos"

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, explicó que la propuesta es crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que se encargará de revisar posibles vínculos de aspirantes a candidaturas con integrantes del crimen.

"Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán y, a partir de la elección del 2027, que cuenten con la información necesaria para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada", explicó.