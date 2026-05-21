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Sheinbaum enviará iniciativa para evitar que candidatos tengan vínculos con el crimen organizado

La presidenta informó que, debido a que el Congreso tendrá un periodo extraordinario de sesiones, enviará una iniciativa para que el INE pueda revisar cualquier candidatura.
jue 21 mayo 2026 08:04 AM
elecciones en México
Se plantea que la propuesta sea implementada en las elecciones de 2027. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Ante los casos de políticos señalados por sus vínculos con integrantes del crimen organizado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va por fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar las candidaturas a cargos de elección popular. Este jueves, la mandataria federal anunció que enviará una iniciativa de reforma para fortalecer las capacidades del órgano electoral con el objetivo de que pueda revisar cualquier candidatura.

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la propuesta forma parte de su primer proyecto de reforma electoral, el cual no prosperó.

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"Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata, de cualquier partido político, que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. Es algo que se ha estado trabajando desde hace tiempo y Luisa María (Alcalde) tenía ya preparada esta propuesta y ayer tomamos la decisión de que sea enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027", adelantó.

La presidenta reconoció que México enfrenta algunos casos de vínculos entre las autoridades y el crimen organizado, sin embargo, afirmó que no es un problema generalizado.

"Todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes y además son casos aislados, no es una cosa generalizada, son casos aislados pero es importante si vamos a tener elección en el 2027 que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos ver si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente", dijo.

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La comisión "antinarcocandidatos"

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, explicó que la propuesta es crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que se encargará de revisar posibles vínculos de aspirantes a candidaturas con integrantes del crimen.

"Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán y, a partir de la elección del 2027, que cuenten con la información necesaria para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada", explicó.

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Para ello, se propone crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual dependerá del INE y estará conformada por cinco consejeros electorales elegidos y votados para un periodo de tres años por el consejo general del órgano electoral.

La consejera jurídica explicó que la Comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Fiscalía General de la República, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.

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¿Cómo funcionará la Comisión?

1. Los partidos voluntariamente entregan a la Comisión del INE la información sobre los aspirantes.

2. La Comisión consultará con la UIF, CNBV, CNI y FGR la información que hay sobre el candidato.

3. Las autoridades analizan la información y determinan sobre qué candidatos existe un riesgo razonable.

4. Las instituciones entregan la información a la Comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo.

La Comisión informa a los partidos políticos que entregaron sus listas si existe o no riesgo razonable, de acuerdo con la información recibida.

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5. Ya teniendo la información, los partidos determinarán si registran o no al aspirante a un cargo de elección popular.

6- Si sobre un aspirante hay información relevante, las instituciones involucradas continuarán con la investigación.

La consejera jurídica explicó que, como parte de la propuesta, se plantea que aquellos que aspiren a una candidatura deberán manifestar al partido político que los postule su conformidad de ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

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México y Estados Unidos ‘cercan’ a políticos vinculados con el narco

La propuesta del gobierno federal se envía a unas semanas de que el Gobierno de Estados Unidos señaló al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y a nueve políticos más de presuntos vínculos con el narcotráfico y de delitos relacionados con armas.

Desde hace décadas, políticos mexicanos son señalados por sus presuntos vínculos con las organizaciones delictivas, entre ellos, Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas acusado de recibir dinero ilícito del Cártel del Golfo y de "Los Zetas"; Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, quien enfrenta un proceso en EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa. A ellos se suman el alcalde de Tequila, Diego Rivera, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

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Claudia Sheinbaum INE Crimen organizado

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