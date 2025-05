Sheinbaum rechaza impuesto a remesas en EU: "Es discriminatorio"

"Ayer se planteó en la Comisión del Senado la posibilidad de gravar las remesas con el 5% y ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer el Senado envió una carta con todos los partidos políticos, diciendo no, eso no, a ver cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá", dijo la presidenta.

La mandataria federal destacó que todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan o no documentos.

"No estamos de acuerdo en esta injusticia que es discriminatoria", agregó Sheinbaum.

La presidenta celebró también que todos los partidos de México se unieran para expresar su rechazo a la iniciativa presentada por el congresista Jason Smith.