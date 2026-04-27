Loretta Ortiz Alhf solicita licencia a la Corte por motivos de salud

La Corte no dio detalles sobre la condición de salud de la ministra, pero aclaró que en caso de que haya un cambio, lo comunicarán oportunamente.

La Constitución establece que las licencias de los ministros de menos de un mes serán concedidas por el Pleno de la SCJN.

En este caso ninguna persona sustituirá a Ortiz Alhf, ya que esto solo es cuando el togado se ausenta por más de un mes, renuncia o fallece, y en esta situación es aprobada por el Senado de la República y suplida por la persona que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal menciona que las licencias que excedan el mes, deberán justificarse y se concederán sin goce de sueldo. Además, aclara que ninguna licencia podrá excederse de un año.

Desde que arrancó la actual SCJN, es la primera licencia a ministros que se solicita y concede.

Loretta Ortiz Ahlf fue una de contendiente que más votos obtuvo para el cargo de ministros de la SCJN.

Ella quedó en cuarto lugar en el número de votos de la elección del pasado 2 de junio de 2025 al lograr 4.2% de los votos, es decir, 4, 291 mil 109 votos.

La jurista ha ocupado diversos cargos públicos desde en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco de México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En el ámbito político tiene cercanía con Morena y con el fundador de este partido, Andrés Manuel López Obrador.

Su cercanía con el partido oficialista se debe a que de 2012 a 2015 fue diputada federal por Morena y en 2021 fue propuesta de López Obrador para ser ministra y sustituir a José Fernando Franco González Salas.