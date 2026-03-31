Inauguración del Tren Buenavista-AIFA se retrasará algunas semanas por falta certificación

El tren Buenavista-AIFA es una de las obras que realiza el gobierno federal para mejorar la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles . Su inauguración estaba prevista para las primeras semanas del año, pero se modificó.

De acuerdo con la Secretaría de Transportes , el recorrido desde Buenavista hasta el AIFA será de alrededor de 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre trenes.

El pasado 17 de marzo, la presidenta informó que pidió que el tren fuera inaugurado el 29 de marzo.

“Nada más traemos ahí una diferencia de una semana, porque yo les pedí que estuviera el 29 de marzo y me dicen que a lo mejor es el 6 de abril; pero yo les insisto en que el 29 de marzo, porque es antes de Semana Santa”, comentó entonces en su mañanera.

La razón por la que el tren no pudo ser inaugurado a finales de marzo se debe a que está en pruebas y a que también se realizan trabajos en la zona.

“Es toda la seguridad del tren relacionado con las pruebas. Entonces, se están culminando las pruebas y, en el momento en que estén listas, pues ya iniciaría. También se está haciendo un embellecimiento de toda la zona alrededor del Tren: repavimentación, Senderos Seguros, para mejorar todo el entorno del Tren Lechería-AIFA”, dijo.