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Inauguración del Tren Buenavista-AIFA se retrasará algunas semanas por falta certificación

El recorrido desde Buenavista hasta el AIFA será de alrededor de 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre trenes, de acuerdo con cálculos del gobierno.
mar 31 marzo 2026 10:39 AM
sheinbaum mañanera 31 de marzo 202
La presidenta Claudia Sheinbuam explicó que aún realizan las pruebas del tren Buenavista-AIFA. (Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la inauguración del tren Buenavista-AIFA se retrasará algunas semanas porque aún no se cuenta con la certificación.

"Como siguen en las pruebas y no les han dado la certificación, se va a retrasar algunas semanas la inauguración, porque queremos que esté certificado para que se pueda operar. Entonces, la fecha están por dármela, pero es ya en unos días", anunció este martes en su conferencia matutina.

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El tren Buenavista-AIFA es una de las obras que realiza el gobierno federal para mejorar la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles . Su inauguración estaba prevista para las primeras semanas del año, pero se modificó.

De acuerdo con la Secretaría de Transportes , el recorrido desde Buenavista hasta el AIFA será de alrededor de 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre trenes.

El pasado 17 de marzo, la presidenta informó que pidió que el tren fuera inaugurado el 29 de marzo.

“Nada más traemos ahí una diferencia de una semana, porque yo les pedí que estuviera el 29 de marzo y me dicen que a lo mejor es el 6 de abril; pero yo les insisto en que el 29 de marzo, porque es antes de Semana Santa”, comentó entonces en su mañanera.

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La razón por la que el tren no pudo ser inaugurado a finales de marzo se debe a que está en pruebas y a que también se realizan trabajos en la zona.

“Es toda la seguridad del tren relacionado con las pruebas. Entonces, se están culminando las pruebas y, en el momento en que estén listas, pues ya iniciaría. También se está haciendo un embellecimiento de toda la zona alrededor del Tren: repavimentación, Senderos Seguros, para mejorar todo el entorno del Tren Lechería-AIFA”, dijo.

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AIFA transporta a 18 millones de pasajeros

A unos días de que el AIFA cumplió cuatro años de operación, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que más de 18 millones de pasajeros ya usaron el aeropuerto.

La presidenta anunció que, una vez que Mexicana tenga más aviones, abrirá otras rutas hacia algunos estados del país, como Sonora.

“Hemos hablado de la posibilidad de crear un vuelo directo a través de Mexicana desde el AIFA. Son siete aviones Embraer que llegan este año y ahora que lleguen más aviones, ya se podrán abrir más rutas”, agregó la mandataria federal.

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