Mujer que 'tomó el sol' en ventana de Palacio Nacional ya fue sancionada

La mandataria federal aclaró que, aunque no hay ninguna prohibición de tomar el sol en el recinto, se debe tener respeto por él.

“Hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga ‘no puede salir a tomar el sol en la ventana’. Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional”, destacó.

La mandataria federal también se refirió a los memes y burlas que generó la fotografía de la mujer en Palacio Nacional.

“Hubo muchos memes relacionados con esto. Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional, un patrimonio histórico. Evidentemente no es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana, no está prohibido per se, pero pues hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, indicó.