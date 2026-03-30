Mujer que 'tomó el sol' en ventana de Palacio Nacional ya fue sancionada

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se sancionó a una mujer que tomó el sol en una de las ventanas de Palacio Nacional y dijo que, aunque no hay una “prohibición”, se debe tener respeto a la sede del Poder Ejecutivo.
“El área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que no, que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día. Entonces pues ya la persona fue sancionada, se le dijo ‘oye no puedes estar haciendo eso’”, detalló la presidenta en su conferencia de prensa de este lunes.