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Mujer que 'tomó el sol' en ventana de Palacio Nacional ya fue sancionada

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no hay una prohibición para tomar el sol, pero debe haber respeto a los recintos históricos como el Palacio Nacional.
lun 30 marzo 2026 11:42 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no hay ninguna prohibición para tomar el sol en Palacio Nacional. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se sancionó a una mujer que tomó el sol en una de las ventanas de Palacio Nacional y dijo que, aunque no hay una “prohibición”, se debe tener respeto a la sede del Poder Ejecutivo.

“El área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que no, que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día. Entonces pues ya la persona fue sancionada, se le dijo ‘oye no puedes estar haciendo eso’”, detalló la presidenta en su conferencia de prensa de este lunes.

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La mandataria federal aclaró que, aunque no hay ninguna prohibición de tomar el sol en el recinto, se debe tener respeto por él.

“Hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga ‘no puede salir a tomar el sol en la ventana’. Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional”, destacó.

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Claudia Sheinbaum vuelve a Palacio Nacional casi un año después

La mandataria federal también se refirió a los memes y burlas que generó la fotografía de la mujer en Palacio Nacional.

“Hubo muchos memes relacionados con esto. Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional, un patrimonio histórico. Evidentemente no es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana, no está prohibido per se, pero pues hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, indicó.

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El pasado miércoles, Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, dijo que se empleó inteligencia artificial en diversos videos que circularon en redes sociales, en los que se manipuló la imagen de la mujer.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Palacio Nacional

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