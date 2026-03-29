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Sheinbaum conmemora natalicio de Margarita Maza tras nombrarla embajadora de México

La presidenta destacó la importancia de rescatar el papel de las mujeres en la historia del país. “Que nos perdonen los maridos, pero las mujeres no somos de nadie”, afirmó.
dom 29 marzo 2026 05:34 PM
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza. (Fotos: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum develó una placa en memoria de Margarita Maza Parada en el Museo Panteón de San Fernando, donde también se encuentran los restos de quien fue esposo, el presidente Benito Juárez (1858-1872).

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La mandataria nombró a Maza Parada como la primera embajadora de México en Estados Unidos y destacó su papel clave en la Guerra de Reforma y el enfrentar la Intervención Francesa.

"Margarita, primera embajadora histórica de México, como la primera mujer presidenta te nombro y con ello enaltecemos tu legado que resuena con más fuerza que nunca.

"Te nombro junto a todas ellas, mujeres valientes, compañeras incansables, madres, hijas, esposas, heroínas silenciosas y visibles que han dado forma a nuestra patria con sus manos, su inteligencia y su amor", afirmó Sheinbaum.

Hoy al recordarte, Margarita, también nombramos a todas las mujeres, porque en la lucha late el corazón eterno de la nación. ¡Que vivan las heroínas de la patria!
Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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Posteriormente, al entregar títulos agrarios a mujeres en la alcaldía Tlalpan, la presidenta resaltó también a otras heroínas de la historia como Josefa Ortiz Téllez Girón, Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario y Manuela Molina.

Destacó la importancia de recuperar su papel en la conformación de México como nación y sus nombres propios, no solo recordarlas por sus esposos.

“Que nos perdonen los maridos, aquí anda mi marido, pero las mujeres no somos de nadie”, aseguró Sheinbaum.

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La presidenta indicó que a nivel nacional ya se entregaron 30,000 títulos de propiedad a mujeres campesinas en el país y la meta a alcanzar para este sexenio es de 150,000 títulos agrarios a favor de las mujeres.

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