Sheinbaum conmemora natalicio de Margarita Maza tras nombrarla embajadora de México

La mandataria nombró a Maza Parada como la primera embajadora de México en Estados Unidos y destacó su papel clave en la Guerra de Reforma y el enfrentar la Intervención Francesa.

"Margarita, primera embajadora histórica de México, como la primera mujer presidenta te nombro y con ello enaltecemos tu legado que resuena con más fuerza que nunca.

"Te nombro junto a todas ellas, mujeres valientes, compañeras incansables, madres, hijas, esposas, heroínas silenciosas y visibles que han dado forma a nuestra patria con sus manos, su inteligencia y su amor", afirmó Sheinbaum.