Autoridades recolectan 128 toneladas de residuos de crudo en costas de Veracruz y Tabasco

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales trabajan en conjunto para frenar el daño.

La autoridad dijo que se mantienen labores permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas, mediante brigadas interinstitucionales que realizan recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo.

''A la fecha, se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en inmediaciones de los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, en la entidad veracruzana, así como en Dos Bocas, Tabasco; y confinar la dispersión del contaminante en puntos estratégicos, evitando su propagación hacia ecosistemas sensibles'', explicó.