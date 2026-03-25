Autoridades recolectan 128 toneladas de residuos de crudo en costas de Veracruz y Tabasco

Autoridades federales han recolectado 128 toneladas de residuos de crudo que se impregnaron en alrededor de 165 kilómetros de las costas del Golfo de México.
El trabajo para mitigar el daño ambiental se ha realizado en los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, en Veracruz. También en Dos Bocas, Tabasco.
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Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales trabajan en conjunto para frenar el daño.
La autoridad dijo que se mantienen labores permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas, mediante brigadas interinstitucionales que realizan recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo.
''A la fecha, se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en inmediaciones de los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, en la entidad veracruzana, así como en Dos Bocas, Tabasco; y confinar la dispersión del contaminante en puntos estratégicos, evitando su propagación hacia ecosistemas sensibles'', explicó.
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Petróleos Mexicanos señaló que mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores afectados, y ha brindado acompañamiento técnico, además de esquemas de apoyo para mitigar las afectaciones económicas derivadas de la contingencia con un monto de más de 35 millones de pesos.
La autoridad enumeró las acciones económicas:
Apoyo al municipio de Pajapan mediante el suministro de 100 mil litros de combustible; 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos.
A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) se invertirá un monto de 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca.
Desde el 17 de marzo opera la Unidad Médica Móvil de Pemex para brindar servicios de salud en los municipios afectados.
Pemex dijo que de manera complementaria, incorporó a través de un esquema de contratación temporal a pobladores de las comunidades afectadas para labores de saneamiento.
De manera paralela, autoridades mantienen una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo detectado, a través de imágenes satelitales, desplazamiento de buques en el área con apoyo de drones y de sobrevuelos con aeronaves de la Armada de México.
Como parte de este proceso, se realizan análisis oceanográficos, monitoreo de corrientes marinas y revisiones en infraestructura marítima y portuaria, así como requerimientos de información a operadores del sector energético, explicó.