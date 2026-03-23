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Sheinbaum: combustible en el Golfo de México fue por derrame de barco; FGR investigará

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, aunque el derrame no fue causado por Pemex, la petrolera ayuda con la limpieza.
lun 23 marzo 2026 11:13 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se está atendiendo la situación en Tabasco. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la presencia de combustible en el Golfo de México se debe al derrame de un barco y aclaró que el impacto de la refinería Dos Bocas fue menor. Sin embargo, anunció que la Fiscalía General de la República se encargará de investigar.

"Hubo un derrame de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, anunció este lunes en su conferencia de prensa.

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Este domingo se informó que una fuga de petróleo y un incendio registrados en Dos Bocas provocó la contaminación del Río Seco, Tabasco. Pemex detalló que, para la recuperación del hidrocarburo, se desplegaron 350 personas, cinco para mantener confinado el aceite derramado.

El de este domingo es el tercer incidente reportado en menos de un mes en Dos Bocas: el primero fue un derrame en las costas del Golfo de México y el segundo fue un incendio ocurrido el 17 de marzo en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, que provocó la muerte de cinco personas.

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El incendio en la Refinería de Dos Bocas deja residuos de hidrocarburo en el Río Seco de Tabasco La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente pidió a Pemex investigar las causas del siniestro que dejó cinco muertos y un posible daño ambiental en un río colindante.

Desde Palacio Nacional, la presidenta sostuvo que, aunque no fue derrame provocado por Pemex, la petrolera contribuye a la limpieza.

“No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas; entonces, están trabajando”, indicó.

Explicó que pidió al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, trasladarse a Tabasco para atender la situación.

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"Le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza. Y, aparte, está lo que ocurrió afuera de la Refinería Olmeca Dos Bocas, que pudo haber tenido alguna implicación en el derrame, pero en todo caso es menor. Lo principal fue un barco de una empresa que tuvo ese derrame y que Pemex está ayudando a limpiar", agregó.

Ante los daños causados, la presidenta aseguró que la empresa deberá resarcir las afectaciones.

"Puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir evidentemente los daños. Entonces, por eso tiene que haber la certeza de quién fue quien provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos, que sería la Profepa, e incluso penales, que sería la Fiscalía", agregó.

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