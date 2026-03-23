Sheinbaum: combustible en el Golfo de México fue por derrame de barco; FGR investigará

Este domingo se informó que una fuga de petróleo y un incendio registrados en Dos Bocas provocó la contaminación del Río Seco, Tabasco. Pemex detalló que, para la recuperación del hidrocarburo, se desplegaron 350 personas, cinco para mantener confinado el aceite derramado.

#Pemex avanza en la recuperación de hidrocarburo en el Río Seco. Al momento, se cuenta con una fuerza de trabajo de 350 personas, 5 embarcaciones y 7 barreras de contención, así como cordones oleofílicos que mantienen confinado el aceite derramado para su recuperación. pic.twitter.com/5IrtDzqVOZ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 22, 2026

El de este domingo es el tercer incidente reportado en menos de un mes en Dos Bocas: el primero fue un derrame en las costas del Golfo de México y el segundo fue un incendio ocurrido el 17 de marzo en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, que provocó la muerte de cinco personas.

Desde Palacio Nacional, la presidenta sostuvo que, aunque no fue derrame provocado por Pemex, la petrolera contribuye a la limpieza.

“No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas; entonces, están trabajando”, indicó.

Explicó que pidió al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, trasladarse a Tabasco para atender la situación.