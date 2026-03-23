Sheinbaum: combustible en el Golfo de México fue por derrame de barco; FGR investigará

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la presencia de combustible en el Golfo de México se debe al derrame de un barco y aclaró que el impacto de la refinería Dos Bocas fue menor. Sin embargo, anunció que la Fiscalía General de la República se encargará de investigar.
"Hubo un derrame de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, anunció este lunes en su conferencia de prensa.