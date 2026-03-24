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Cancelar permiso para donativos a las ONG es decisión técnica del SAT y no política, dice Sheinbaum

La presidenta explicó que el SAT no le informa todas las decisiones que toma, por lo que ella no sabía que a varias organizaciones se les retiró el permiso para operar como donatarias.
mar 24 marzo 2026 11:13 AM
Sheinbaum justifica la cancelación de permisos para que ONG reciban donativos: fue decisión técnica del SAT
La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que el SAT realizó un análisis técnico con lo que tomó su decisión. (Foto: Presidencia de México.)

La decisión de cancelar permisos a organizaciones de la sociedad civil para operar como donatarias no fue política, sino resultado de evaluaciones técnicas que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), afirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Les voy a ser muy franca, no sabía de las organizaciones, es un análisis técnico del SAT. Es una decisión técnica del SAT, no es una decisión política del gobierno”, aclaró.

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El SAT revocó a 336 fundaciones y organizaciones civiles la autorización que tenían para hacer donativos deducibles de impuestos, entre ellas México Evalúa, Mexicanos Primero, Visión 2030 y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al referirse a esta decisión del SAT, la presidenta explicó que el SAT no le comunica cada decisión que va a realizar.

“El SAT dio, no sé si sacó un comunicado, si no, pues sí, sería muy bueno que lo sacara, porque es una decisión técnica del SAT. Yo ni siquiera sabía, creo que son trescientas o algo así, ni siquiera sabía que eran 300 porque el SAT tiene cierta, ni modo que todos le pregunten a la presidenta en el gobierno, pues para eso hay secretarías, para eso hay áreas”, enfatizó.

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Insistió en que el SAT no le informó a qué organizaciones se les retiraría el permiso para operar como donatarias. Sin embargo comentó que, cuando hay temas de mayor relevancia, sí se le informa.

“Claro, cuando hay decisiones estratégicas de la República, pues se discuten temas que tienen que ver con eso, pero no acabaríamos nunca si la presidenta tuviera que decidir todo. Hay orientación, hay una política, hay proyectos estratégicos a los que les damos seguimiento, pero hay un cumplimiento de la ley que corresponde a cada área”, indicó.

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Puso como ejemplo la detención de un delincuente. Esta es una tarea que corresponde a las instituciones de justicia y no se le consulta cuando será detenida una persona.

Recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador ya se había tomado la decisión de retirar esa autorización a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad porque se detectó que recibía recursos del extranjero.

“Mexicanos contra la corrupción, o mexicanos por la corrupción, más bien, viene del período del presidente López Obrador, donde se le quitó la posibilidad de ser donataria y el argumento del SAT, entonces, es que recibía dinero del extranjero”, recordó.

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Claudia Sheinbaum Servicio de Administración Tributaria (SAT) conferencia mañanera

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