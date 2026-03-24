Sheinbaum justifica la cancelación de permisos para que ONG reciban donativos: fue decisión técnica del SAT

El SAT revocó a 336 fundaciones y organizaciones civiles la autorización que tenían para hacer donativos deducibles de impuestos, entre ellas México Evalúa, Mexicanos Primero, Visión 2030 y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al referirse a esta decisión del SAT, la presidenta explicó que el SAT no le comunica cada decisión que va a realizar.

“El SAT dio, no sé si sacó un comunicado, si no, pues sí, sería muy bueno que lo sacara, porque es una decisión técnica del SAT. Yo ni siquiera sabía, creo que son trescientas o algo así, ni siquiera sabía que eran 300 porque el SAT tiene cierta, ni modo que todos le pregunten a la presidenta en el gobierno, pues para eso hay secretarías, para eso hay áreas”, enfatizó.

Insistió en que el SAT no le informó a qué organizaciones se les retiraría el permiso para operar como donatarias. Sin embargo comentó que, cuando hay temas de mayor relevancia, sí se le informa.

“Claro, cuando hay decisiones estratégicas de la República, pues se discuten temas que tienen que ver con eso, pero no acabaríamos nunca si la presidenta tuviera que decidir todo. Hay orientación, hay una política, hay proyectos estratégicos a los que les damos seguimiento, pero hay un cumplimiento de la ley que corresponde a cada área”, indicó.