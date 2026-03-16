Rumbo al TMEC: aranceles y seguridad estarán al centro de la mesa de negociación con Estados Unidos

A esto se suma que la agenda actual de seguridad de Trump se centra en la eliminación de los cárteles de la droga y la Casa Blanca insiste en que no es suficiente lo logrado por México, agrega Enrique Darszon, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle.

“La narrativa es que México no está haciendo lo suficiente, matar a cabecillas no es suficiente. Estados Unidos gusta de invadir y esto puede verse en el caso Venezuela, en el caso Irán. Esto se utiliza como manipulación a largo plazo, de ‘siganse portando bien, porque si no va un pequeño golpe por ahí’. Enrique Darszon, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle

"Es parte del mecanismo del Make America Great Again”, sostiene el experto.

Una de esas señales es que México, junto a Colombia y Brasil, fue excluido del Escudo de las Américas, una coalición militar regional que contó con la firma de los presidentes de 12 países de América Latina, entre ellos Argentina, Chile y El Salvador.

Durante la firma, Trump señaló a México de ser “epicentro de la violencia de los cárteles”, un mensaje que es interpretado como un nuevo mecanismo de presión hacia el país.

"El riesgo es que, próximamente, Estados Unidos pudiera estar imponiendo más aranceles por seguridad nacional”, apunta Kenneth Smith, ex jefe negociador del TMEC para el gobierno de México.

Durante la cumbre Escudo de las Américas, Trump volvió a señalar a México como el “epicentro” de la violencia de los cárteles en el hemisferio y aseguró que su gobierno hará “lo que sea necesario” para proteger la seguridad nacional de EU.



En su intervención relató incluso una… pic.twitter.com/mIlGIsBNhY — Expansión (@ExpansionMx) March 7, 2026

Esto es algo que ya ocurrió en 2025. Ese año, Trump impuso aranceles al aluminio y al acero bajo el supuesto de la seguridad. Con esta medida presionó a México para combatir el tráfico de fentanilo y contener la migración, fenómenos que el presidente estadounidense califica como una amenazas para su país.

Este año, el republicano ha insistido en el uso de la fuerza para hacer frente a los cárteles y aunque por ahora la exclusión de México de la cumbre regional no tendrá un impacto inmediato en las negociaciones, para Smith, es cargar un peso más a la administración de Sheinbaum.

Desde la perspectiva económica la "turbulenta" renegociación deberá pugnar por la eliminación de los impuestos actuales, asegurar el tratado por otros 16 años y, además, lograr la exclusión de futuros aranceles.

Seguridad, la carta fuerte de México

Desde México, los mensajes a Estados Unidos son de cooperación. La administración de Sheinbaum ha respondido desde el territorio bilateral: operativos para contener la migración, decomisos de droga y armamento, así como el envío de narcotraficantes a Estados Unidos para que enfrenten procesos judiciales.

Uno de los hechos más recientes fue el operativo coordinado con inteligencia estadounidense y el Ejército mexicano que terminó con la detención y ejecución de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el capo más buscado del mundo.