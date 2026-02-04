¿Qué son los minerales críticos? El tesoro bajo el suelo mexicano que une a EU y México en un acuerdo

La tarea no es menor, debido a que se trata de minerales esenciales para la producción de tecnología y cuya demanda cada vez va en aumento. En ese sentido, México tiene potencial geológico para este sector, ya que posee varios de estos materiales en su suelo, y Estados Unidos es uno de sus principales clientes.
Publicidad
The U.S.-led Agreements on Trade in Critical Minerals will increase supply chain resilience with like-minded partners while safeguarding America’s economic and national security.
¿Qué son los minerales “críticos” y por qué son importantes?
De acuerdo con el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés) los minerales críticos son materias primas, tanto minerales como metales, que son necesarios para generar energía renovable, producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transformación sostenible.
“Minerales críticos” es la forma más común de llamarlos en su conjunto, pero también se les conoce como “minerales estratégicos” o “minerales para la transición energética”. Ser llamados “críticos” es más bien un término subjetivo, ya que la criticidad depende de la disponibilidad y varía con el tiempo.
Sin embargo, han cobrado relevancia debido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, donde las energías renovables y reducir las emisiones de carbono tienen un papel relevante en la política internacional.
Además, también se incluyen las tierras raras, un conjunto de 17 elementos químicos esenciales para la digitalización y la transición energética. Estados Unidos considera explícitamente al Neodimio, Praseodimio, Disprosio y Terbio.
Platino Iridio Aluminio o la Bauxita, que se extrae el primero.
Publicidad
Materiales críticos que produce México
México es depósito de producción minera de varios de los “minerales críticos” mencionados, que se utilizan principalmente en el sector automotriz y eléctrico.
El cobre, por ejemplo, es producido principalmente en Sonora, que aporta el 70.05% nacional, seguido de Zacatecas.
Según el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, otros estados con producción de este material son Chihuahua, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Aguascalientes, Puebla y Querétaro.
El espato flúor (Fluorita) está concentrado en San Luis Potosí, pero también se produce en Coahuila, Durango, y Guanajuato. El grafito natural es producido en Sonora, y el Magnesio (Sulfato de magnesio) en Coahuila.
El aluminio, por su parte, es procesado en Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí y Baja California.
Mientras tanto, hay presencia de cobalto en Baja California Sur y Sonora.
En cuanto a las tierras raras, estudios recientes identificaron Cerio, Lantanio, Neodimio, Praseodimio, Disprosio, Gadolinio e Ytrio en Coahuila.
De acuerdo con el artículo 27 constitucional, todos los minerales son propiedad de la Nación. En 2024, la producción minera tuvo un valor estimado en 317 460 millones de pesos, lo que representa una variación positiva de 19.6 % en comparación con el año anterior, en mayor medida por la producción de metales preciosos.
De acuerdo con el SGM, la exportación de varios de los materiales críticos tuvieron como principal destino Estados Unidos:
Aluminio Valor total de exportaciones en 2024: 1,332.56 millones de dólares, donde EU aportó con 442,978,300 dólares.
Espato flúor (Fluorita) Valor total de exportaciones en 2024: 25.31 millones de dólares, donde EU concentró 23,809,725 dólares.
Grafito Valor total de exportaciones en 2024: 72.48 millones de dólares, más de 50.7 millones fueron de EU.
Níquel Valor total de exportaciones en 2024: 194.21 millones de dólares, y EU aportó 145,337,580 dólares.
¿En dónde se ocupan los minerales críticos?
Según el IGF, los minerales críticos como el cobre, cobalto, níquel, litio o el grafito se utilizan para la fabricación de vehículos eléctricos y dispositivos móviles, digitales y tecnologías de la información.
De manera particular, el cobre, cobalto y níquel también se utilizan para la generación de energía eléctrica renovable.
El litio, por ejemplo, también es un material utilizado en la industria de autos eléctricos, para la fabricación de baterías, y desde 2023 se decretó la “nacionalización” del material en Sonora para participar en este sector.
Sin embargo, en casi tres años la promesa de aprovechamiento del Gobierno Federal no se ha materializado.