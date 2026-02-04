¿Qué son los minerales críticos? El tesoro bajo el suelo mexicano que une a EU y México en un acuerdo

Materiales críticos que produce México

México es depósito de producción minera de varios de los “minerales críticos” mencionados, que se utilizan principalmente en el sector automotriz y eléctrico.

El cobre, por ejemplo, es producido principalmente en Sonora, que aporta el 70.05% nacional, seguido de Zacatecas.

Según el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, otros estados con producción de este material son Chihuahua, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Aguascalientes, Puebla y Querétaro.

(Servicio Geológico Mexicano (SGM))

El espato flúor (Fluorita) está concentrado en San Luis Potosí, pero también se produce en Coahuila, Durango, y Guanajuato. El grafito natural es producido en Sonora, y el Magnesio (Sulfato de magnesio) en Coahuila.

El aluminio, por su parte, es procesado en Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí y Baja California.

Mientras tanto, hay presencia de cobalto en Baja California Sur y Sonora.

En cuanto a las tierras raras, estudios recientes identificaron Cerio, Lantanio, Neodimio, Praseodimio, Disprosio, Gadolinio e Ytrio en Coahuila.