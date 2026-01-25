Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

“El Bótox” es vinculado a proceso; lo trasladan al penal del Altiplano

César Alejandro "N", "El Botox", es el presunto líder del grupo criminal "Los Blancos de Troya". Se le relaciona con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de la comunidad limonera.
dom 25 enero 2026 01:02 PM
el botox.jpeg
(César Alejandro ‘N’, alías ‘El Botox’, es señalado por presuntamente haber ordenado el homicidio de Bernardo Bravo, líder de limoneros en Michoacán.)

César Alejandro ‘N’, ‘El Botox’, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

La medida, solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aplica también para sus presuntos cómplices, Éder ‘N’ y Esteban ‘N’, pues un juez consideró que la Fiscalía tiene elementos suficientes sobre su probable participación en delitos federales.

Publicidad

"El Bótox" y Eder "N" son investigados por delincuencia organizada, delitos contra la salud, extorsión y homicidio, así como portación de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sobre Esteban "N" pesan cargos por portación de armas y narcóticos.

"El Botox" es señalado como uno de los líderes de "Los Blancos de Troya", organización criminal que opera en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, donde presuntamente manejaba una red de extorsión en contra productores de limón.

Tiene siete órdenes de aprehensión en su contra por delitos que van del homicidio a la extorsión agravada, además de tentativa de homicidio.

Lee también:

botox.jpeg
presidencia

"El Bótox”, vinculado con homicidio de líder limonero, es detenido en Michoacán

Se le relaciona con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de la comunidad limonera, quien, según la Fiscalía General del Estado de Michoacán, presuntamente se reunió en el rancho del líder de "Los Blancos de Troya" el 19 de octubre. Ese mismo día, Bravo fue asesinado y su cuerpo hallado al día siguiente sin vida dentro de su vehículo.

Publicidad

La captura de "El Botox" se ejecutó el 20 de enero en un operativo conjunto realizado por la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, "El Botox" estableció alianzas con otros grupos criminales como Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Acahuato o de La Virgen.

Te puede interesar:

extorsion
México

Así se mueve la extorsión en México: en 7 entidades se dispara el número de víctimas

La FGR tendrá un plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria, tiempo en el cual "El Botox" y sus presuntos cómplices se mantendrán en prisión preventiva.

Publicidad

Tags

Crimen organizado

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad