“El Bótox” es vinculado a proceso; lo trasladan al penal del Altiplano

César Alejandro ‘N’, ‘El Botox’, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.
La medida, solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aplica también para sus presuntos cómplices, Éder ‘N’ y Esteban ‘N’, pues un juez consideró que la Fiscalía tiene elementos suficientes sobre su probable participación en delitos federales.