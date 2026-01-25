“El Bótox” es vinculado a proceso; lo trasladan al penal del Altiplano

"El Bótox" y Eder "N" son investigados por delincuencia organizada, delitos contra la salud, extorsión y homicidio, así como portación de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sobre Esteban "N" pesan cargos por portación de armas y narcóticos.

"El Botox" es señalado como uno de los líderes de "Los Blancos de Troya", organización criminal que opera en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, donde presuntamente manejaba una red de extorsión en contra productores de limón.

Tiene siete órdenes de aprehensión en su contra por delitos que van del homicidio a la extorsión agravada, además de tentativa de homicidio.

Se le relaciona con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de la comunidad limonera, quien, según la Fiscalía General del Estado de Michoacán, presuntamente se reunió en el rancho del líder de "Los Blancos de Troya" el 19 de octubre. Ese mismo día, Bravo fue asesinado y su cuerpo hallado al día siguiente sin vida dentro de su vehículo.