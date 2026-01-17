Publicidad

presidencia

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional para conversar sobre la "fortaleza de México"

A la reunión acudió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y y el canciller Juan Ramón de la Fuente.
sáb 17 enero 2026 04:04 PM
sheinbaun economistas palacio nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este sábado sobre una reunión con economistas en Palacio Nacional. (Foto: X/ @Claudiashein )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este sábado que sostuvo una reunión con un grupo de economistas en Palacio Nacional para analizar perspectivas de crecimiento económico, estabilidad y fortalecimiento de la economía nacional.

La mandataria publicó en su cuenta de X un mensaje sobre la reunión: “En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social.”

Al encuentro acudieron integrantes del gabinete federal como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Asistieron además los titulares de Agricultura y Desarrollo Rural, así como secretarias y secretarios de áreas estratégicas como Energía, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, y Transformación Digital.

El encuentro de este sábado se da en un contexto de creciente atención sobre la negociación y futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Este acuerdo comercial, vigente desde 2020 y pieza central del intercambio regional, ha sido objeto de declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien esta semana calificó al tratado como “irrelevante” para la economía de su país y sugirió que Estados Unidos no necesitaría productos manufacturados de México y Canadá.

Estas declaraciones han generado incertidumbre sobre la revisión del acuerdo comercial programada para mediados de 2026.

Sheinbaum contestó públicamente a tales declaraciones, defendiendo la importancia del TMEC y la interdependencia económica entre México y Estados Unidos.

El pasado miércoles dijo durante la conferencia mañanera, "estoy convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos".

"Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas, quienes más defienden el T-MEC son los empresarios estadounidenses”, aseguró la presidenta.

Sheinbaum ha insistido además que, pese a las tensiones, la relación comercial bilateral sigue siendo robusta y que muchos empresarios estadounidenses consideran esencial la permanencia del tratado para mantener cadenas productivas eficientes y competitivas.

En tanto que el secretario de Economía adelantó este jueves que a finales de enero,se entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum un documento con las prioridades de México para la revisión del T-MEC.

“En primer lugar queremos que se mantenga el Tratado, es nuestro primer objetivo estratégico. Segundo, queremos que el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias y estamos planteando también pues qué haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo el mecanismo laboral y en otras en otras áreas”, explicó.

