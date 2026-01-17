Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional para conversar sobre la "fortaleza de México"

Sheinbaum contestó públicamente a tales declaraciones, defendiendo la importancia del TMEC y la interdependencia económica entre México y Estados Unidos.

El pasado miércoles dijo durante la conferencia mañanera, "estoy convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos".

"Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas, quienes más defienden el T-MEC son los empresarios estadounidenses”, aseguró la presidenta.

Sheinbaum ha insistido además que, pese a las tensiones, la relación comercial bilateral sigue siendo robusta y que muchos empresarios estadounidenses consideran esencial la permanencia del tratado para mantener cadenas productivas eficientes y competitivas.

En tanto que el secretario de Economía adelantó este jueves que a finales de enero,se entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum un documento con las prioridades de México para la revisión del T-MEC.

“En primer lugar queremos que se mantenga el Tratado, es nuestro primer objetivo estratégico. Segundo, queremos que el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias y estamos planteando también pues qué haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo el mecanismo laboral y en otras en otras áreas”, explicó.