Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: T-MEC beneficia a México y EU, pero se harán ajustes si es necesario

La presidenta afirmó que los empresarios estadounidenses son quienes más defienden el T-MEC y que la integración conviene a la región.
mié 14 enero 2026 09:51 AM
sheinbaum-tmec-benefico.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que pasando el 20 de enero podría buscar una nueva llamada con su homólogo Donald Trump. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, al igual que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) resulta favorable para la economía mexicana, también lo es para la de Estados Unidos. En este sentido, expresó su confianza en que se continuará con una relación comercial sólida y una integración económica estrecha entre ambos países. No obstante, señaló que, de ser necesario, se realizarán los ajustes pertinentes para asegurar el buen funcionamiento del acuerdo.

“Lo que hay que hacer es decir: ‘a ver, cómo seguimos avanzando en el Tratado’. Si hay modificaciones, buscamos las modificaciones, pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México”, comentó.

Publicidad

Este martes, el presidente de Estados Unidos consideró como “irrelevante” el acuerdo comercial. “No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”, comentó.

En respuesta, la presidenta de México afirmó que la integración comercial incluso crea más empleos en Estados Unidos.

“Nosotros creemos que es muy beneficioso para Estados Unidos. Por cada empleo que se creó aquí, relacionado con esta integración comercial, hay un estudio que dice que se crearon tres empleos en los Estados Unidos. No es que el empleo en Estados Unidos se venga para acá. Como hay integración, se crea empleo aquí y se crea empleo allá”, detalló.

Conoce más:

Trump pone en duda la continuidad del T-MEC: "Sirvió un buen propósito"
Economía

Trump ve irrelevante el T-MEC y presiona por autos hechos en Estados Unidos

En su conferencia matutina, la presidenta comentó que el T-MEC incluso es fundamental para competir frente a China.

“Incluso a Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China, por el desarrollo de China en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China. Es mucho mejor que nos mantengamos unidos como América del Norte, para competir con China, que solito Estados Unidos. A ellos les conviene esta competencia económica”, dijo.

De acuerdo con la presidenta, esta relación es difícil de romper e incluso es defendida por los propios empresarios estadounidenses.

Publicidad

“Quienes más defienden el Tratado son los empresarios de Estados Unidos, los que más lo defienden. Por supuesto México también, ¿por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos sino de muchísimos temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, es decir, hay confianza en el país. Entonces estoy convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”, consideró.

La presidenta evitó entrar en debate con el presidente Trump sobre sus comentarios de la irrelevancia del Tratado Comercial, el cual fue firmado durante su primer gobierno al frente de Estados Unidos.

Esta integración es muy difícil de romper. ¿Quiénes son los principales que defienden? Pues las empresas estadounidenses que son beneficiarias de esta integración que se ha dado por 30, 40 años”.

Después del 20 de enero, día en que se cumple el primer año de Trump al frente de la Casa Blanca, la presidenta prevé buscar una nueva llamada con su homólogo para abordar diferentes temas de la agenda bilateral.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Donald Trump conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad