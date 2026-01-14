Sheinbaum: T-MEC beneficia a México y EU, pero se harán ajustes si es necesario

Este martes, el presidente de Estados Unidos consideró como “irrelevante” el acuerdo comercial. “No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”, comentó.

En respuesta, la presidenta de México afirmó que la integración comercial incluso crea más empleos en Estados Unidos.

“Nosotros creemos que es muy beneficioso para Estados Unidos. Por cada empleo que se creó aquí, relacionado con esta integración comercial, hay un estudio que dice que se crearon tres empleos en los Estados Unidos. No es que el empleo en Estados Unidos se venga para acá. Como hay integración, se crea empleo aquí y se crea empleo allá”, detalló.

En su conferencia matutina, la presidenta comentó que el T-MEC incluso es fundamental para competir frente a China.

“Incluso a Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China, por el desarrollo de China en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China. Es mucho mejor que nos mantengamos unidos como América del Norte, para competir con China, que solito Estados Unidos. A ellos les conviene esta competencia económica”, dijo.

De acuerdo con la presidenta, esta relación es difícil de romper e incluso es defendida por los propios empresarios estadounidenses.