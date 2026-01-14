Sheinbaum: T-MEC beneficia a México y EU, pero se harán ajustes si es necesario

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, al igual que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) resulta favorable para la economía mexicana, también lo es para la de Estados Unidos. En este sentido, expresó su confianza en que se continuará con una relación comercial sólida y una integración económica estrecha entre ambos países. No obstante, señaló que, de ser necesario, se realizarán los ajustes pertinentes para asegurar el buen funcionamiento del acuerdo.
“Lo que hay que hacer es decir: ‘a ver, cómo seguimos avanzando en el Tratado’. Si hay modificaciones, buscamos las modificaciones, pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México”, comentó.