Sheinbaum sostiene llamada con Trump; dialogan sobre seguridad con respeto a soberanías

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

La llamada entre ambos presidentes ocurre luego de que Donald Trump advirtiera que se atacaría por tierra a los cárteles de la droga.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo en una entrevista con Fox News.

El mandatario republicano dijo la semana pasada que gracias a los cárteles, se producen miles de muertes cada año.

"Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país (México), los cárteles están funcionando y están matando a 250 millones 300,000 personas en nuestro país cada año, las drogas", destacó.

En su conferencia del pasado viernes, la presidenta Sheinbaum pidió al canciller de la Fuente comunicarse con el secretario Marco Rubio y, de ser necesario, buscar una llamada con el presidente Trump.

EU pide resultados tangibles

El gobierno de Estados Unidos pidió a México resultados tangibles en la lucha en contra del 'narcoterrorismo' y fortalecer la cooperación entre ambos países para desmantelar las redes de cárteles, detener el tráfico de fentanilo y armas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dialogó este domingo vía telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Oficina del Portavoz del Gobierno de Estados Unidos informó que durante la llamada se reafirmó el compromiso para luchar en contra del narcoterrorismo en la región.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para abordar la necesidad de fortalecer la cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas.

"El secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio", detalló en una tarjeta informativa.